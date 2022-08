Vittorio Sgarbi multato in Svizzera: “Non ci verrò più” poi rimuove il post su Facebook “Mai più in Svizzera” dopo la multa. In un video di sette minuti, che aveva raggiunto in pochissimi tempo migliaia di visualizzazioni, Sgarbi ha tuonato contro i doganieri. Il video poi è stato rimosso.

Vittorio Sgarbi è stato multato alla dogana di Chiasso-Brogeda mentre era al lato svizzero. Il critico e politico si trovava in Svizzera perché di rientro, lo scorso fine settimana, dal Film Festival di Locarno. Ecco cosa è successo: stando a quanto è stato riferito da La Provincia, il “fermo” è stato disposto da parte di quattro agenti della cantonale, accompagnato dalla richiesta di rimanere "seduto in automobile". Il critico d'arte si è sfogato poi su Facebook spiegando che non sarebbe mai più andato in Svizzera, il video però è stato poi rimosso.

Il video rimosso

Vittorio Sgarbi nel video di ieri, poi rimosso da Facebook

"Mai più in Svizzera", così tuonava Vittorio Sgarbi ieri su Facebook. Un video di sette minuti che aveva raggiunto in pochissimi tempo migliaia di visualizzazioni e che è stato poi rimosso. Ma perché Vittorio Sgarbi sarebbe stato multato? L'autista di Sgarbi avrebbe azionato il lampeggiante a pochi metri dal valico, in territorio ticinese. Questo avrebbe allertato i doganieri che hanno disposto il fermo e i controlli. La vicenda si è conclusa con una multa di 500 euro: "Sulle auto della polizia ticinese c’è scritto: “Per un Ticino più sicuro e più accogliente. Più sicuro forse. Più accogliente no. Non ci vengo più in Svizzera, mai più". Il video poi è scomparso da Facebook.

