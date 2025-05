Vittoria Schisano: “Si pensa a me solo come transgender. Operazione da incosciente, ma mi faceva schifo il pene”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Vittoria Schisano, attrice ed ex concorrente di Ballando con le stelle, programma a cui ha preso parte nel 2020, ha raccontato di sé in una lunga intervista: dal coming out in famiglia e l'operazione per il cambio di sesso a cui si è sottoposta ai ricordi della sua infanzia, di quando si chiamava Giuseppe. "Si pensa a me come transgender, ora voglio interpretare ruoli di donna per competere con le mie colleghe", le parole riportate da Open.

I ricordi della scuola e il coming out in famiglia

Vittoria Schisano in un'intervista al Corriere ha parlato del suo coming out in famiglia: "Inizialmente non mi ha capito, mi fece una guerra enorme. Non volli ascoltarla e vederla, per un anno sparii da casa. Avevo vissuto a metà per troppo tempo, poi mi chiese perdono" ha raccontato, riferendosi alla madre. Una volta diventata donna, "Quando mi sono riappropriata di me stessa, ho scoperto l’uomo meraviglioso che era mio padre", ha continuato. "Ho avuto il privilegio di stargli accanto negli ultimi anni della sua vita che coincidevano con i primi due della mia nuova vita". Ai tempi della scuola veniva bullizzata, e neanche la sua insegnante la difendeva:

Quando alle medie mi dicevano una battutaccia, le classiche, "frocio, femminuccia", io mi ribellavo e l’insegnante di italiano zittiva me perché non sapeva gestire l’argomento.

Nel 2011 ha iniziato il percorso per diventare donna. L'operazione, ha spiegato, "l’ho fatta in modo incosciente e ingenuo, pensando che mettesse equilibrio nella mia vita". Così ha continuato: "Se potessi tornare indietro inizierei, prima della rettificazione degli organi, le cure ormonali. Mi faceva schifo il pene, non volevo guardarmi allo specchio, era la mia grande bugia". Oggi, Vittoria Schisano, sente di essere "più uomo di tanti ometti, io sono una donna con gli attributi, molti di più di quando ero Giuseppe. Ma rivendico il mio essere femmina".

"Vorrei ruoli da donna per competere con le colleghe"

Vittoria Schisano, oltre al sogno di co-condurre Sanremo, vorrebbe interpretare ruoli di donne e non transgender, come le è capitato. Così ha spiegato: "Giovanni Veronesi mi ha detto che sono sottovalutata e dovrei competere con le colleghe. Spero che il suo augurio si realizzi. Finora si pensa a me solo come transgender (per quanto nella serie sono vincente), e non come suora, poliziotta o coatta tossica". Così ha concluso: "Oggi non abbiamo bisogno di ruoli macchiettistici, basta e avanza il circo in tv. Io sono alta 1 metro e 80, perché ci si deve focalizzare su quel pezzetto lì". Oggi vive a Lecce con il suo compagno: "Appena concluderà un divorzio non facile ci sposeremo", ha dichiarato rivelando di non andare d'accordo con il figlio di lui. "Ha un figlio di 19 anni con cui non vado d’accordo perché non gli hanno detto che se i genitori non vanno d’accordo si lasciano e si innamorano di altre persone", le parole.