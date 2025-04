video suggerito

Vittoria Ricci, la figlia dell'ideatore di Striscia ha curato il Museo del tg satirico: "Il programma è design" La curatrice del Museo del tg satirico ha incontrato gli studenti dell'Accademia durante il Fuorisalone: "Il segreto è sapersi rinnovare costantemente da 37 anni"

Delle profonde analogie tra l'universo del design e il linguaggio fortemente innovativo di Striscia ha parlato a Brera Vittoria Ricci, curatrice del Museo del tg satirico e "tuttofare" della trasmissione, nata nel 1988. In un capolavoro d'architettura e scultura, qual è la Sala Napoleonica dell'Accademia di Belle Arti di Milano, ha avuto luogo un partecipato incontro con gli studenti, durante la mattinata di giovedì 10 aprile 2025, proprio nei giorni caldi del Salone del Mobile e del Fuorisalone in cui l'interesse per le sperimentazioni attorno al design sono al centro dell'attenzione mondiale.

Il Museo di Striscia la Notizia

"A partire dalla funzionalità, Striscia è un programma che cerca di risolvere i problemi e andare incontro alle esigenze delle persone, con una propria estetica ben definita nei suoni, nei colori, nelle forme e nel linguaggio che utilizza. Al centro delle nostre inchieste c'è sempre l'ascoltatore. Il segreto è sapersi rinnovare costantemente da 37 anni», ha spiegato Vittoria Ricci, "con un'attenzione particolare alla sostenibilità", come testimoniato dalle battaglie di Vittorio Brumotti in sella alla sua bici e dai tanti servizi il cui scopo è "la tutela dell'ambiente, anche con il FAI. Ci battiamo affinché le cose che non funzionano vadano meglio. Infatti, la trasmissione ha un risvolto sia politico che civico. Siamo diventati un'istituzione nonostante l'impostazione da tg satirico".

Dal varietà all'inchiesta: un percorso non convenzionale

L'incontro "Il design del linguaggio televisivo di Striscia la notizia", curato dai docenti Laura Tettamanzi e Antonio Ciurleo, è iniziato con la proiezione del video celebrativo dei 30 anni della trasmissione. "Questo è il promo che ci rappresenta meglio. A tema circense, per ricordare che siamo nell'elemento del varietà, non della verità. Il nostro vero scopo è far divertire la gente facendo un programma di inchiesta", ha sottolineato Ricci.

Chi è Vittoria, la figlia di Antonio Ricci

Figlia dell'ideatore di Striscia, Vittoria ha studiato alla IULM e, dopo la laurea triennale, ha scelto un percorso professionale piuttosto che accademico: "Da figlia "degenere" ho detto ai miei genitori che avrei preferito non proseguire gli studi ma lavorare. Ho fatto diverse esperienze professionali nel mondo dello spettacolo, dall'ufficio stampa al management, dalla logistica alla produzione. Questo per farvi capire che non ho avuto un percorso di studi mirato ma ho cercato di contaminare le mie esperienze il più possibile".