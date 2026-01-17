spettacolo
Vita privata Rocco Commisso: 50 anni di matrimonio con la moglie Catherine e i figli Marisa e Giuseppe

Rocco Commisso lascia la moglie Catherine e i figli, Giuseppe e Marisa. Insieme formavano una famiglia unita e solida: lo scorso ottobre il presidente della Fiorentina, morto nella notte a 76 anni, aveva celebrato 50 anni di matrimonio con la moglie.
A cura di Gaia Martino
Foto Instagram Giuseppe Commisso
Foto Instagram Giuseppe Commisso

Il mondo del calcio piange oggi la morte di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2019, scomparso a 76 anni per una malattia. Si trovava a New York, dove si stava sottoponendo alle cure: a darne annuncio della sua scomparsa sono stati i familiari, la moglie Catherine e i figli Giuseppe e Marisa. Dietro i successi dell’imprenditore c’è molto dello spirito della moglie, Catherine, nata a Siderno Marina, al suo fianco da oltre 50 anni. Con i figli, formavano una famiglia unita e solida.

La moglie Catherine Commisso era al suo fianco da oltre 50 anni

Immagine

Catherine Commisso è stata al fianco di Rocco per oltre cinquant'anni: la coppia aveva da poco festeggiato le "nozze d'oro". Una presenza costante, seppur silenziosa, non solo nella vita privata dell'imprenditore, anche in quella del club viola. Si conobbero da ragazzini: Catherine sposò Rocco Commisso quando aveva 17 anni, come da lei raccontato in un'intervista nel 2023, "e il nostro percorso è proseguito nel tempo", le sue parole. Si è occupata della costruzione del Viola Park, dei rapporti con il Comune di Firenze sulla questione della ristrutturazione dello stadio Franchi, e anche del club. Sarà lei a decidere ora le sorti della società.

Chi sono Marisa e Giuseppe, i figli di Rocco e Catherine Commisso

Marisa e Giuseppe Commisso sono i figli del presidente della Fiorentina, morto a 76 anni nella notte. A differenza di Marisa, riservata e non presente sui social, Giuseppe, dirigente della società viola, laureato alla Columbia Engineering in America, è molto attivo sul suo profilo Instagram, dove sono presenti numerose fotografie insieme al padre. L'ultimo post pubblicato, infatti, è dedicato al compleanno dell'imprenditore: "Oggi celebriamo te, un uomo la cui determinazione e visione hanno toccato innumerevoli vite. Sono così orgoglioso di essere tuo figlio. Dopo aver festeggiato 50 anni di matrimonio con mamma lo scorso ottobre, continui a mostrare cosa sono realmente il vero impegno, la lealtà e l'amore", le parole a lui dedicate a corredo di una foto.

357 CONDIVISIONI
