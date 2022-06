Vita privata di Elenoire Casalegno, il matrimonio finito dopo Dj Ringo e l’amore per la figlia Swami Gli amori di Elenoire Casalegno, la conduttrice di LoveMi insieme a Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato, che ha sempre cercato di mantenere riserbo sulla sua vita privata. Dopo Dj Ringo e la nascita della figlia Swami, sposò Sebastiano Lombardi. Poi la delusione per la fine del matrimonio.

A cura di Gaia Martino

Elenoire Casalegno sarà sul palco di LoveMi, l'atteso concerto a scopo benefico organizzato da Fedez e J-Ax in favore di TOG – Together To go. Condurrà l'evento al fianco di Aurora Ramazzotti e Gabriele Vagnato. La presentatrice e showgirl classe 1976 mantiene oggi privata la sua vita sentimentale dopo aver avuto diverse storie d'amore finite sulle pagine di gossip. Un amore che la pose al centro dell'attenzione fu quello con il critico d'arte Vittorio Sgarbi: la loro relazione durò 4 mesi, nel 1996. Dopo la storia con Dj Ringo dalla quale è nata la figlia Swami il matrimonio, durato tre anni, con Sebastiano Lombardi.

La relazione finita con Dj Ringo, padre di sua figlia Swami

Dj Ringo, pseudonimo di Rocco Maurizio Anaclerio, è stato uno dei grandi amori di Elenoire Casalegno. La relazione con il disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano è nata a fine anni '90, coronata dalla nascita di Swami. Nonostante la separazione, i due sarebbero rimasti in ottimi rapporti e crescono insieme la loro bellissima figlia, oggi 22enne.

Elenoire Casalegno, Dj Ringo e Swami

Il matrimonio con Sebastiano Lombardi

Nel 2014 Elenoire Casalegno ha sposato Sebastiano Lombardi, network manager and ceo di Rete 4. Dopo tre anni il matrimonio però giunse al capolinea. Era il 2017 quando la showgirl pubblicò su Instagram l'annuncio del divorzio, poi a Verissimo il racconto del suo dolore per la fine della storia.

Mi sono sposata per la prima volta a trentotto anni per amore. Non credo sia stato un errore. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente.

Sebastiano Lombardi e Elenoire Casalegno

Gli amori del passato di Elenoire Casalegno

Seppur sia una donna estremamente riservata, sono note le sue storie d'amore con personaggi famosi dello spettacolo. Elenoire Casalegno nel 1996 ebbe relazione con il critico d'arte e opinionista Vittorio Sgarbi, durata quattro mesi. Dopo visse una storia d'amore lunga e travolgente con Omar Pedrini, cantante ex leader dei Timoria, durata 7 anni. Poi la liason con Daniele Bossari, salita alla ribalta soltanto nel 2016 – "Abbiamo avuto una storia 16 anni fa" svelò la Casalegno a Chi – e il flirt con il chirurgo Matteo Malacco.

L'ultima relazione nota al mondo del gossip risale al 2019: Elenoire Casalegno ha frequentato un uomo di nome Andrea sconosciuto al mondo dello spettacolo. Non si conosce però la loro situazione sentimentale attuale, se la storia sia giunta al capolinea o se stiano ancora insieme.