video suggerito

Vigili del fuoco a casa di Briga, il cantante sui social: “Bloccato sul balcone, ho chiamato i pompieri” Il cantante ha raccontato sui social di essere rimasto bloccato sul balcone di casa, ricorrendo all’aiuto dei Vigili del Fuoco per risolvere la situazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piccola disavventura per Briga. Il cantante ha raccontato sui social di essere rimasto bloccato sul balcone di casa, ricorrendo all'aiuto dei Vigili del Fuoco per risolvere la situazione. Non è la prima volta che gli succede una cosa del genere. La colpevole? Sempre sua moglie Arianna Montefiori.

Il racconto di Briga sui social: "Grazie Vigili del Fuoco e scusatemi ma c'ho questa moglie"

"Come ogni anno Arianna mi ha chiuso – stavolta – dentro casa (di solito ci chiude tutti fuori)". Il racconto della disavventura del cantante inizia con un piccolo disclaimer sui social in cui spiega le motivazioni per cui ha dovuto richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. "Sono andato a bere un caffè in balcone. Ari viene e mi dice che portava fuori Baires a fare la passeggiata e mi saluta di fretta – scrive Briga sulle sue storie Instagram – Quando faccio per rientrare dentro noto che mi aveva chiuso fuori in balcone. Siccome avevo il telefono in camera aspetto che Ari mi passi sotto al balcone con Baires. Per gridarle e avvisarla che mi aveva chiuso in balcone. Mi affaccio dalla finestra della cucina che dà sulla porta di casa e vedo che lei aveva lasciato le chiavi inserite nella serratura interna. Ovviamente non è più riuscita ad aprire la porta con le sue chiavi". Il cantante ha quindi dovuto chiamare i Vigli del Fuoco per risolvere la situazione.

La storia d'amore tra Briga e Arianna Montefiori

Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi, è sposato con Arianna Montefiori dal 2021. I due si sono conosciuti nel 2019 ad una cena di amici e artefice del loro primo incontro è stata Diana Del Bufalo, amica in comune. È stata proprio lei a fare da testimone ad Arianna nel giorno delle nozze, celebrate il 18 dicembre di tre anni fa. A corredo delle foto condivise sui social dopo il matrimonio, il cantante assicurava: "Per mille anni", con la moglie a fargli eco: "Ti amo per sempre".