“Video di autoerotismo in chat con Signorini, ma nessun incontro dal vivo”: Tommy La Canaglia querela Corona

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Caso Signorini-Corona ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tommaso Gentile, pornoattore noto come Tommy La Canaglia, ha querelato Fabrizio Corona e Pino Dioguardi a causa di un passaggio contenuto nell’episodio 20 di Falsissimo, nel quale si fa riferimento a un presunto incontro tra Gentile e Alfonso Signorini. Al minuto 33 circa della puntata di Falsissimo dedicata al “caso Signorini” viene mandata in onda una telefonata tra Corona e un soggetto non identificato. Il rapporto tra il giornalista – che poche ore fa si è autosospeso da Mediaset – e il pornoattore viene descritto a partire dallo screen di una chat intercorsa tra i due, di chiaro stampo erotico.

Il passaggio di Falsissimo sul rapporto tra Alfonso Signorini e Tommy La Canaglia

“Se lo è sc**ato?”, chiede Corona al suo interlocutore al telefono, interlocutore che nella denuncia di cui Fanpage.it è in possesso viene identificato come Pino Dioguardi, manager attivo nel settore dell’intrattenimento. Alla domanda di Fabrizio, l’interlocutore (Dioguardi, secondo quanto riportato nella querela) risponde: “Si sono incontrati, sì”. È per l’allusione a tale incontro – che, secondo Gentile, non si sarebbe mai consumato – e per la diffusione di uno screen tratto dalla chat con Signorini che il pornoattore ha deciso di sporgere querela nei confronti dei due soggetti ritenuti protagonisti del passaggio contestato della puntata di Falsissimo.

Il rapporto tra Tommaso Gentile e Alfonso Signorini

All’interno della denuncia depositata da Gentile, il pornoattore ricostruisce il rapporto intercorso con Signorini. Non nega l’esistenza delle chat, il cui contenuto definisce “erotico e privato”, e aggiunge che la corrispondenza con il giornalista e direttore editoriale del settimanale Chi sarebbe stata composta da messaggi, momenti di intimità telematica e video di autoerotismo e che l’interlocuzione tra loro sarebbe stata connessa anche a un “possibile ingresso al Grande Fratello”. Gentile nega però che vi sia mai stato un incontro dal vivo con Signorini.

La versione di Tommy La Canaglia

Contattato da Fanpage.it, Tommaso non ha mai negato di essersi scambiato messaggi di testo, video e foto con Signorini, precisando tuttavia che tali contatti non sarebbero mai sfociati in un incontro vero e proprio. “Lui aveva cominciato a guardarmi le storie ed è chiaro che per uno che vorrebbe fare il Grande Fratello, Signorini è Gesù Cristo”, ha raccontato Tommy La Canaglia a Fanpage.it. “Mi ha contattato tramite Instagram e poi siamo passati a scriverci su WhatsApp. Le foto che mandava a me – ma questo l’ho scoperto a Falsissimo – erano quelle che inviava a tutti. Con Alfonso ci sono state telefonate, messaggi, foto e video e alcuni di questi contenevano momenti di autoerotismo. Ma non ci siamo mai incontrati, né abbiamo avuto un rapporto sessuale”.