Victor e Gabriela Peralta 91 ritocchi al corpo in due, la coppia entra nel Guinness World Record Nella puntata de “Lo Show dei record” una coppia ha vinto un primato piuttosto particolare, quello del maggior numero di modifiche corporali, intese come tatuaggi, piercing, in due ne contano infatti 91.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva nella puntata de "Lo Show dei Record" in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti, una coppia che è riuscita a conquistare un titolo mai ottenuto, vincendo il primato di coloro che si sono sottoposti al maggior numero di modifiche corporali. Si tratta di Victor e Gabriela Peralta che, dopo aver gioito per la vittoria del primato, hanno parlato del loro amore.

Il record per le modifiche corporali

Novantuno ritocchi in due, nello specifico 50 per lei e 41 per lui, fatti in anni e anni di pratiche che hanno portato la coppia di Victor e Gabriela a raggiungere un primato mai toccato prima, quello che conta le modifiche corporali, intese come tatuaggi, piercing, estensioni e alla domanda su come sia nata questa passione, è Garbriela la prima a rispondere: "Il nostro amore per i tatuaggi e per l’arte corporale è nato con noi. Perché siamo artisti, dipingiamo, non solamente il nostro corpo, ma facciamo tutto ciò che ha a che vedere con l’arte". La donna ha poi aggiunto: "Penso di aver trovato l’amore della mia vita, e non me lo riesco a immaginare senza tatuaggi!".

Il primo tatuaggio quarant'anni fa

Victor racconta di aver fatto il primo tatuaggio quando aveva solamente undici anni, la prima modifica, invece, dodici anni fa, quando ha fatto il primo impianto a forma di stella. L'amore, loro, lo misurano così: "Gli ho chiesto di regalarmi un diamante. Lui mi ha detto che, siccome mi perdo tutte le cose, mi avrebbe regalato un impianto a forma di diamante, così non l’avrei perso. Oltre ad essere ‘comodo’ è stato anche più economico di un diamante vero!". Non sono mancate considerazioni in merito a come parenti, amici, conoscenti percepisca il loro aspetto, ma i due sono particolarmente sereni a riguardo: "Ovviamente chi ci conosce non ha problemi, bastano cinque minuti di chiacchierata e chiunque si scorda del nostro aspetto. Siamo persone come tutti, non c’è niente di strano".