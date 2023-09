Veronica Satti sui corsi di Nikita Pelizon: “Ho fatto radiare una psicologa, ti controllerò” Veronica Satti, ex concorrente del Grande Fratello, si scaglia contro Nikita Pelizon dopo l’annuncio dei corsi a pagamento per sponsorizzare i quali l’influencer parla di depressione e attacchi di ansia.

A cura di Stefania Rocco

Veronica Satti, ex concorrente del Grande Fratello e figlia di Bobby Solo, si scaglia contro Nikita Pelizon, vincitrice della scorsa edizione del reality che, pur non essendo psicologa, ha annunciato di avere realizzato un videocorso per sponsorizzare il quale ha fatto riferimento alla lotta alla depressione e agli attacchi di ansia. Patologie vere e proprie che afferiscono alla sfera della salute mentale, tema che andrebbe trattato esclusivamente da professionisti qualificati.

Veronica Satti contro Niklita Pelizon: “Farò attenzione a quello che fai”

“Studio psicologia e da 5 anni faccio ‘divulgazione’ sulla salute mentale, ho scritto un libro a riguardo (dove ho voluto assolutamente una postfazione clinica da due dottoresse una psichiatra e una psicoterapeuta) ma non mi sognerei mai di fare corsi sulla depressione”, ha scritto Veronica in una Instagram story, “Mi limito ad avere un approccio emotivo e prima mi consulto con la mia psichiatra per non creare trigger nei miei contenuti. Porto le skills che ho appreso in 4 anni di DBT (terapia dialettico comportamentale) che offre strategie per fronteggiare il grande dolore della disregolazione emotiva. Sono borderline e provo umilmente e in punta di piedi a portare qualcosa che possa abbattere lo stigma che permea la salute mentale, ma lucrarci sopra è ai limiti dell'illegalità”.

La ex concorrente del Grande Fratello: “Tutto questo mi schifa”

Poco convinta dal servizio di video lezioni lanciato dalla gieffina Nikita, Veronica prosegue: “Mi schifa e indigna tutto questo. È vero che non per forza un clinico possa dare aiuto ma vendere corsi? Credo che stiamo andando davvero oltre, senza pensare ai danni che può fare tale scelta spinta dal vile danaro. Sono furibonda”. Quindi si è rivolta direttamente a Pelizon: