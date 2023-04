Venduto all’asta l’abito di John Travolta ne La febbre del sabato sera, superati i 200mila dollari Venduto all’asta il vestito indossato da John Travolta ne “La febbre del sabato sera”. L’acquirente ha comprato l’iconico cimelio di Tony Manero a 260mila dollari.

A cura di Ilaria Costabile

Ci sono alcuni abiti comparsi in film che hanno fatto la storia del cinema, che a loto volta sono diventati iconici: uno di questi è senza dubbio quello indossato da John Travolta ne "La febbre del sabato sera", uno dei cult degli Anni Settanta, famosissimo tutt'oggi. Il completo bianco indossato da Tony Manero è stato battuto all'asta e un acquirente se l'è aggiudicato per una cifra che supera i 200mila dollari.

Il vestito di Tony Manero venduto all'asta

La base d'asta, organizzata dalla Julien's Auctions a Beverly Hills e dal canale Turner Classic Movies, era 100mila dollari e in quindici minuti tra gli acquirenti seduti e quelli collegati online, c'è stato chi si è aggiudicato il cimelio. L'acquisto è stato chiuso a 260mila dollari, una cifra consistente che, però, è stata raggiunta in pochissimo tempo. Come spiegato all'Ansa da Martin Nolan, direttore esecutivo di Julien's Auctions:

L'acquirente, anonimo, si aggiudica giacca, panciotto, pantaloni, camicia nera e manichino. Insomma: è pronto per essere esposto nel salotto di qualche appassionato cinefilo! Il costume era proprietà di un collezionista ed è accompagnato dalle lettere di autenticità della Paramount (che produsse il film) e di John Travolta.

In vendita i cimeli del cinema

Quella in cui è stato venduto l'abito di Tony Manero è una delle aste più conosciute al mondo, soprattutto dai collezionisti, ovvero la Hollywood: Classic & Contemporary che ogni anni vende una serie di veri e propri cimeli del cinema, solo nello scorso fine settimana sono stati venduti degli oggetti a dir poco iconici. Dall'ultimo bastone di Charlie Chaplin venduto per 39.000 dollari, alla tuta gialla di Walter White di Breaking bad aggiudicato a 2.000 dollari; dal bozzetto con cui Carlo Rambaldi progettava Alien, ad alcune bacchette magiche della saga di Harry Potter; al machete di Harrison Ford in Indiana Jones e il tempio maledetto. Gli appassionati, quindi, troveranno pane per i loro denti, e magari riescono a chiudere anche degli affari, oppure sono disposti a sborsare cifre non da poco, pur di avere quell'abito o quell'oggetto che un tempo è stato tra le mani dei divi di Hollywood.