“Velenosa, poi subentra anche il ciclo”, Selvaggia Lucarelli replica a Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi ha replicato alle parole di Selvaggia Lucarelli in merito al caso Memo Remigi e le molestie a Oggi è un altro giorno. Con un post accompagnato da una faccina che ride, la cantante non le ha mandate a dire e ha preso posizione nei confronti della giurata di Ballando con le stelle, che quest'anno ha tra i concorrenti il fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Non si è fatta attendere la replica della Lucarelli:

Quando è scoppiato il caso Memo Remigi ho scritto che per me Memo Remigi poteva starsene a casa come deciso dalla Rai senza rimpianti e andava bene così, ma che la vittima del suo palpeggiamento aveva molto da imparare da questa vicenda. E lo dicevo perché la vedevo sempre ridacchiare e scocciarsi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti, la vedevo sempre dalla parte dei maschi. L’avevo quindi invitata a riflettere perché che sia una palpata o un “troi*”, la matrice è la stessa (qualche analfabeta funzionale ha capito che assolvessi Remigi, che mestizia). Piccata dalle mie osservazioni, oggi scrive questa specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da mestruazioni. Appunto, non sbagliavo. Si può essere vittime di Memo Remigi e pensare come Memo Remigi, non c’è nulla di strano. Ma molto di deprimente. Fossi in Serena Bortone mi sceglierei affetti meno instabili, in futuro.