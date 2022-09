Valeria Graci ‘nuda’ per la vita: “I social ormai sono fuori controllo, serve la verità” Protagonista a “Nudi per la vita”, l’ex comica di Zelig si racconta tra body positive e vita reale: “Siamo abituati ai filtri, invece la gente ha bisogno di verità”.

Valeria Graci, 42 anni, è una delle donne dello spettacolo che sta lanciando messaggi di body positive sempre con maggiore convinzione. L'abbiamo vista grande protagonista nell'ultimo late show di Rai2 "Nudi per la vita", dove ha imparato una coreografia e si è messa in gioco ballando nuda. Lei su "Oggi" si esprime così: "È facile mettersi a nudo se sei Elisabetta Gregoraci o Maddalena Corvaglia, fatelo fare a me che sono tracagnotta e con la cellulite, allora sì che ci vuole coraggio".

Le parole di Valeria Graci

Valeria Graci su Instagram non si nasconde e lo fa in modo naturale, senza troppi clamori. Per dire, quando lo fa Arisa piovono paginate di giornali. La comica di Zelig, invece, sembra fare notizia solo quando deve parlare del suo rapporto interrotto (ora pare recuperato) con Katia Follesa.

Con lei abbiamo avuto il coraggio di mandarci a quel paese, di dirci “quanto sei stronza”, di prendere strade diverse. Però l’amicizia rimane, stasera andiamo a ballare alla balera dell’Ortica con i bambini.

Il pensiero di Valeria Graci sui social network

Valeria Graci esprime il suo pensiero sui social network: "Ormai sono fuori controllo, siamo abituati ai filtri". La gente, dice, ha bisogno di verità:

Sono consapevole di quello che sono, della mia età, della mia fisicità. Ci ho lavorato, ho fatto analisi. I social ormai sono fuori controllo, siamo abituati ai filtri, invece la gente ha bisogno di verità. La vita vera è un’altra cosa: per me è accompagnare mio padre in ospedale, organizzare il calcio per mio figlio, fare la voltura delle bollette, guardare in dispensa quanta roba c’è da comprare.

Sfortunata in amore

Valeria Graci sfortunata in amore, separata da quello che è il padre di suo figlio, Pierluigi (11 anni): "Mio figlio mi ha detto solo due volte: ‘Vorrei che tornassi con papà'. Poi gli ho parlato chiaramente, non mi sarei mai perdonata di rimanere con suo padre fingendo di essere felice quando in realtà non lo ero. Ho fatto scelte non ponderate. Mi sono lanciata, sono orgogliosa di avere seguito il mio cuore, nel bene e nel male".