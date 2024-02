Tomaso Trussardi posta le foto che smentiscono Chiara Ferragni, nel 2016 posavano vicini Tomaso Trussardi posta le foto che smentiscono quanto dichiarato da una persona che appartiene allo staff di Chiara Ferragni a proposito della conoscenza con l’imprenditrice digitale. In uno scatto, che risale al 2016, i due posano vicini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Dopo la replica piccata di Tomaso Trussardi alla dichiarazione pubblicata da Ansa a proposito del rapporto con Chiara Ferragni, l’imprenditore torna sull’argomento e posta tra le sue Instagram stories una serie di scatti che dimostrano quanto aveva dichiarato e smentiscono la versione dell’influencer. Nelle foto postate sui social, Tomaso compare accanto a Chiara in occasione della sfilata primavera estate 2016 del brand Trussardi. Negli altri due scatti postati dall’ex marito di Michelle Hunziker, Ferragni è l’unico soggetto della foto ma alle sue spalle appare chiaramente il nome del brand Trussardi.

Le foto postate da Tomaso Trussardi

Lo staff di Chiara Ferragni: “Non si conoscono nemmeno”

Era stato lo staff di Chiara Ferragni a far trapelare una dichiarazione che, in teoria, avrebbe dovuto ridimensionare i pettegolezzi a proposito di un flirt in corso tra l’imprenditrice digitale – reduce dalla separazione da Fedez non ancora confermata dai diretti interessati – e l’imprenditore. “Non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa”, avevano fatto sapere fonti vicine a Chiara. La volontà di porre l’accento sul fatto che i due non si conoscessero ha infastidito Tomaso che ha replicato piccato.

La replica di Tomaso Trussardi: “Troppi panettoni, non ne fanno una giusta”

Trussardi aveva smentito la dichiarazione rilasciata all’Ansa dallo staff di Ferragni con una story che ha fatto rapidamente il giro della rete. Infastidito dal fatto di essere stato relegato al ruolo di “sconosciuto”, l’imprenditore aveva fatto chiarezza, raccontando la sua versione dei fatti a proposito del rapporto con Chiara: “Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni, da quando era una semplice ma talentuosa ‘bloggherina' la quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate. Noi abbiamo sempre creduto in lei (come in Valentina Ferragni che ha collaborato altrettanto strettamente con noi). Hanno sempre preso parte spontaneamente alle nostre iniziative tra cui le runway dove ho incontrato Chiara l'ultima volta, circa 4 anni fa. Devo dire che c'è sempre stato un rapporto unicamente di stima e simpatia professionale con tutta la famiglia, ambo le parti. Liquidare tutto ciò con ‘non lo conosco neanche' è riduttivo ed offensivo rispetto ad un passato professionale che merita la sua corretta dimensione. Scomodare l'ANSA per uno tsunami in un bicchiere è alquanto bizzarro. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d'anno. Non ne combinano una giusta”.