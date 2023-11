Tiziano Ferro ritrova il sorriso, le foto della festa di Halloween con i figli Margherita e Andres Tiziano Ferro in versione papà polpo nelle foto social per Halloween. Con lui anche i Piccoli Andres e Margherita, i due figli avuti dal marito Victor Allen, dal quale il cantante sta divorziando. “La mia giornata tipo? Dalla mattina alla sera con loro”, ha raccontato. “Alle 7 di sera sono già stanco morto”.

A cura di Giulia Turco

Tiziano Ferro con i suoi figli si lascia immortalare mentre festeggia Halloween travestito da papà polpo. Sono gli scatti che probabilmente tutti i fan del cantante di Latina stavano aspettando, quelli con il sorriso stampato sul volto, raggiante di felicità dopo un periodo difficile a causa della separazione in corso con il marito Victor Allen.

Le foto di Halloween di Tiziano Ferro con i suoi figli

Nella giornata del 31 ottobre, in mezzo ad una carrellata di foto dei vip che hanno postato i loro travestimenti per Halloween, spuntano anche le immagini di Tiziano Ferro che, inaspettatamente, sceglie un costume a dir poco eccentrico. Tutto è ammesso per la gioia e la serenità dei suoi due figli Margherita e Andres, che insieme a lui stanno attraversando un momento doloroso e complesso. Così in una calda giornata di fine ottobre, i piccoli festeggiamo con il papà in California, a Los Angeles, dove i piccoli sono finora cresciuti. “Dalla famiglia polpo!”, scrive il cantante a corredo di uno scatto. Il post ha subito fatto il pieno di like, da parte dei fan e non solo. Per il momento il cantante non tornerà in Italia, ma resterà negli Stati Uniti per occuparsi dei due piccoli.

La vita di Tiziano Ferro papà single in California

Recentemente, in un’intervista rilasciata ad Happy Family, programma radiofonico di Radio 2 condotto da Ema Stoccolma e i Gemelli di Guidonia, Tiziano Ferro ha raccontato come sta trascorrendo questi mesi in America. Sarebbe dovuto tornare in Italia per presentare personalmente ai suoi fan il suo ultimo libro ‘La felicità al principio’, ma la legge italiana gli impedisce di portare con sé i suoi due figli, che necessitano delle sue cure e attenzioni. Ecco perché è come se fosse bloccato in territorio americano, fino a quando il divorzio dal marito Victor Allen non sarà ufficiale. “Non posso lasciarla, hanno paura che io diventi un criminale internazionale e quindi sto qui”, ha ironizzato. “La prendo a ridere”. La sua vita ora è interamente dedicata ai due bambini: “Ho due bimbi piccoli, durante la mia giornata tipo sto dalla mattina alla sera con loro, cucino, gioco, conosco tantissime canzoncine nuove”, ha raccontato ad Ema Stokholma. “Con i due bimbi quando arrivi alle sette e mezza di sera ti sembra quasi mezzanotte, sei già morto”.