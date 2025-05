video suggerito

Tim Curry, star di Rocky Horror Picture Show: ecco com'è oggi 13 anni dopo l'ictus Tim Curry, l'iconico attore britannico, è stato fotografato a Los Angeles accompagnato dal suo assistente. L'attore, 13 anni dopo l'ictus che lo ha colpito, si è ritirato a vita privata.

Tim Curry è un pezzo di storia del cinema. La star di Rocky Horror, 79 anni, è stata avvistata giovedì a Los Angeles mentre veniva accompagnato in sedia a rotelle. Tim Curry è estremamente popolare anche per il suo ruolo di concierge Mr. Hector nell'amatissimo "Mamma ho riperso l'aereo", oltre al ruolo di Pennywise in It.

Il grave ictus nel 2012

Nel 2012, all'età di 66 anni, l'attore ha subito un grave ictus dopo essere collassato nella sua casa in California. Un evento che ha lasciato l'attore parzialmente paralizzato su un lato del corpo e ha compromesso la sua capacità di parlare. Da allora, la leggendaria figura del cinema si è tenuta perlopiù lontana dai riflettori, con rarissime apparizioni pubbliche. Per questo motivo, la notizia è stata salutata dai fan all'estero con grande commozione e speranza. Curry ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema.

La carriera di Tim Curry

Tim Curry ha raggiunto la fama mondiale grazie a "The Rocky Picture Show" nel 1975 nel ruolo del Dr. Frank N Furter. Il suo percorso con questo personaggio ebbe inizio nella produzione londinese originale del 1973, proseguendo poi a Broadway, prima di interpretare lo stesso ruolo nell'adattamento cinematografico del 1975. Parlando del ruolo che lo ha catapultato verso la celebrità, Curry ha dichiarato a Los Angeles Magazine di guardare al successo del film "con una sorta di tolleranza divertita. Non è né una benedizione né una maledizione. Sono stato fortunato ad averlo ottenuto," ha aggiunto. Per molti anni ha evitato di parlare della pellicola, temendo di essere etichettato per sempre in quel ruolo. Nel 1990, Curry è entrato nel cast di "Home Alone 2" interpretando l'impettito e sospettoso Mr. Hector. Nonostante non avesse un ruolo da protagonista, il suo personaggio è diventato uno dei più iconici del sequel del popolare film natalizio. Indimenticabile anche nella miniserie tratta dal romanzo di Stephen King, It, nel ruolo dell'entità demoniaca Pennywise.