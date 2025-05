video suggerito

Uno dei vecchi protagonisti ritorna a Un Posto al Sole: dopo 13 anni farà il suo ingresso a Palazzo Palladini Uno dei vecchi protagonisti di Un posto al sole sta per tornare nella soap più longeva della tv. Si tratta di Gianluca Palladini, il primo figlio di Alberto che, a quanto pare, tornerà in supporto di Luca De Santis.

A cura di Ilaria Costabile

Novità in arrivo nella soap più longeva della tv, stiamo parlando di Un Posto al Sole, dove a quanto pare sta per rientrare uno dei personaggi che per qualche tempo ha popolato il noto palazzo sulla collina di Posillipo. Dopo circa tredici anni di assenza, nelle prossime puntate della soap potrebbe fare il suo ritorno Gianluca Palladini, il figlio di Alberto Palladini che, ormai, dopo un'iniziale riconciliazione con il padre, ha lasciato Napoli per ricostruirsi una vita altrove.

Come tornerà Gianluca Palladini a Upas

Il suo ritorno è legato ad un altro personaggio che è rientrato piuttosto di recente, ovvero il dottor Luca De Santis, interpretato da Luigi Fiore. I due, stando anche ai racconti dell'ex primario dell'ospedale San Filippo, hanno mantenuto i contatti in questi anni in cui entrambi sono stati lontani da Napoli e ora Gianluca Palladini entra nuovamente in gioco per aiutare l'amico che, a causa della sua malattia, vive una situazione piuttosto complicata, soprattutto emotivamente e dalla quale è davvero difficile che lui possa venir fuori da solo.

Flavio Gismondi, l'attore che interpreta Gianluca Palladini. Fonte Instagram

La storia di Gianluca Palladini, il personaggio interpretato da Flavio Gismondi

Il rapporto tra i due, in realtà, nacque a seguito di un altro legame, quello tra la madre di Gianluca, Sonia Campo, e il dottor De Santis che per lungo tempo sono stati una coppia. Gli appassionati della soap ricorderanno anche la vicenda che ruotava attorno alla figura del primo figlio di Alberto Palladini, interpretato fino alla sua ultima apparizione dall'attore Flavio Gismondi. Il piccolo, infatti, fu rapito e a ritrovarlo in un parco fu Giulia Poggi che se ne prese cura dandogli il nome di Valentino. Ma quando si scoprì cosa realmente accadde, Giulia fu costretta a cedere il bambino ai suoi veri genitori, una scelta che le arrecò una sofferenza tale che, per compensare a questa mancanza, decise di adottare un bambino, ed è così che in casa Poggi arrivò Niko. Nel frattempo Gianluca e sua madre presero le distanze da Palazzo Palladini, dove il ragazzo è poi tornato a distanza di anni,