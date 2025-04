video suggerito

Benedetta Valanzano lascia Un Posto al Sole: "La mia Valeria vi saluta, che sia solo un arrivederci?" Benedetta Valanzano ha lasciato Un Posto al Sole. Con un post pubblicato su Instagram, dopo la puntata del 22 aprile, l'attrice ha confermato l'uscita di scena del suo personaggio Valeria Paciello. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un arrivederci e non di un addio definitivo.

A cura di Elisabetta Murina

Benedetta Valanzano lascia Un Posto al Sole. L'attrice ha annunciato l'uscita di scena del suo personaggio Valeria Paciello con un post pubblicato su Instagram. La sua ultima puntata è andata in onda martedì 22 aprile. Tuttavia, stando alle parole scritte sui social, potrebbe trattarsi di un arrivederci e non di un addio.

Benedetta Valanzano lascia Un Posto al Sole, l'annuncio

Con un post pubblicato su Instagram, Valanzano ha annunciato l'uscita di scena del suo personaggio da un Posto al Sole. "Ebbene si, la mia Valeria vi saluta così… che sia solo un arrivederci? L’erba cattiva non muore mai, no? Grazie di cuore a tutti ", ha scritto l'attrice. Ad accompagnare il messaggio un estratto della puntata andata in onda martedì 22 aprile, in cui Valeria Paciello ha avuto un confronto con Niko. La ragazza cerca un riavvicinamento ma lui è irremovibile dopo quello che è successo. "Non possiamo stare insieme. Mi dispiace ma non avrò ripensamenti", le dice. E poi ancora: "Ti rendi conto di quello che hai fatto? Per la tua gelosia hai messo in pericolo dei ragazzini. Rassegnati, è finita". L'attrice tuttavia ha lasciato uno spiraglio aperto per un possibile ritorno del suo personaggio, scrivendo: "Che sia solo un arrivederci?".

La storia d'amore tra Niko Poggi e Valeria Paciello

Il personaggio interpretato da Benedetta Valanzano in un Posto al Sole ha avuto una lunga e tormentata storia d'amore con l'avvocato Niko Poggi. Una relazione, al loro, nata tra i banchi di scuola ma finita in seguito al trasferimento di lei. La scintilla si è riaccesa solo diversi anni più tardi grazie a un incontro casuale in montagna. Dopo un inizio sereno, però, le cose tra loro sono rapidamente precipitate, fino all'addio definitivo nella puntata del 22 aprile. L'avvocato non ha alcuna intenzione di perdonare Valeria e decide di mettere un punto definitivo al loro rapporto.