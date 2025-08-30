Tiktoker scopre il tradimento del fidanzato e filma l’affronto, il video è virale: “Ha provato a entrarmi in casa”

Gaia Santoni documenta il tradimento subito dal fidanzato su Tik Tok. Il paradossale reportage è uno dei contenuti più visti sul social nelle ultime ore, con quasi 5 milioni di visualizzazioni complessive tra tutti i filmati postati dalla ragazza, dalla telefonata iniziale in cui gli chiede dove si trovi, alla richiesta disperata di perdono sotto casa da parte di lui.

La scoperta del tradimento

"Vado a casa del mio ex con le prove del suo tradimento in mano". È questa la didascalia a corredo di un primo filmato postato dalla tiktoker il 29 agosto, in cui mostra gli screenshot di alcune conversazioni poco chiare, che sarebbero la prova dell'infedeltà del suo fidanzato. La ragazza non le mostra nel dettaglio, ma i contenuti di quelle chat sono bastati a convincerla a telefonargli, registrando tutta la conversazione a sua insaputa. "Non sei a casa tua, mandami la posizione", inveisce lei. "Tu sei pazza, non ti mando niente, fatti curare", gli risponde lui, alterato. A quel punto, lei decide di postare tutto e il contenuto paradossale ha raccolto oltre 3 milioni di visualizzazioni in meno di un giorno.

"Ha provato a entrarmi in casa, vuole farsi perdonare"

Ma non è finita qui. Successivamente, Gaia compra una parrucca per andare sotto casa del suo ormai ex e fingere di essere un'altra persona. "Vediamo cosa succede", afferma fiera in un secondo video postato a distanza di qualche ora. All'ennesima richiesta degli utenti di continuare a postare gli aggiornamenti sul caso, Gaia condivide poi un terzo e – per ora – ultimo contenuto. Forse il più assurdo, visto che mostra il ragazzo mentre prova ad accedere in casa sua nel disperato tentativo di chiederle scusa.

"Il mio ex vuole entrare in casa mia perché vuole farsi perdonare il tradimento", scrive sulle immagini che lo mostrano mentre tenta di scavalcare il suo cancello. Poi, si abbandona a uno sfogo: "Stavolta ci vediamo in tribunale. Ho le prove di tutto quello che hai fatto durante questa relazione, cose non legali", conclude.

Perché tutto questo è assurdo quanto rischioso

Chiaramente, potrebbe trattarsi di una messa in scena, di qualcosa studiato a tavolino tra i due per avere visibilità ma, se così non fosse, la questione diventerebbe ancor più complessa. Perché accende una luce sul lato oscuro dei social, del complesso da "condivisione a tutti i costi" che rischia di scardinare ogni logica del buon senso. Se anche il filmato di un tentativo di violazione di domicilio, di una telefonata registrata all'insaputa di uno degli interlocutori, raccoglie consensi e spinge gli utenti a chiedere di postare sempre di più, occorrerebbe forse fermarsi a riflettere. Per capire quale sia il limite da non oltrepassare quando in gioco c'è il diritto alla privacy.