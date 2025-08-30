spettacolo
video suggerito
video suggerito

Tiktoker scopre il tradimento del fidanzato e filma l’affronto, il video è virale: “Ha provato a entrarmi in casa”

Il paradossale reportage di Gaia Santoni è uno dei contenuti più visti su Tik Tok nelle ultime ore, con quasi 5 milioni di visualizzazioni tra tutti i filmati postati dalla ragazza, dalla telefonata iniziale in cui chiede al suo ex dove si trovi, alla richiesta disperata di perdono da parte di lui.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
33 CONDIVISIONI
Immagine

Gaia Santoni documenta il tradimento subito dal fidanzato su Tik Tok. Il paradossale reportage è uno dei contenuti più visti sul social nelle ultime ore, con quasi 5 milioni di visualizzazioni complessive tra tutti i filmati postati dalla ragazza, dalla telefonata iniziale in cui gli chiede dove si trovi, alla richiesta disperata di perdono sotto casa da parte di lui.

La scoperta del tradimento

"Vado a casa del mio ex con le prove del suo tradimento in mano". È questa la didascalia a corredo di un primo filmato postato dalla tiktoker il 29 agosto, in cui mostra gli screenshot di alcune conversazioni poco chiare, che sarebbero la prova dell'infedeltà del suo fidanzato. La ragazza non le mostra nel dettaglio, ma i contenuti di quelle chat sono bastati a convincerla a telefonargli, registrando tutta la conversazione a sua insaputa. "Non sei a casa tua, mandami la posizione", inveisce lei. "Tu sei pazza, non ti mando niente, fatti curare", gli risponde lui, alterato. A quel punto, lei decide di postare tutto e il contenuto paradossale ha raccolto oltre 3 milioni di visualizzazioni in meno di un giorno.

@gajax

HAHAHAHHA sei FINITO

♬ FUNK DO SURPRISE – Super Slowed – KXZINVK

"Ha provato a entrarmi in casa, vuole farsi perdonare"

Ma non è finita qui. Successivamente, Gaia compra una parrucca per andare sotto casa del suo ormai ex e fingere di essere un'altra persona. "Vediamo cosa succede", afferma fiera in un secondo video postato a distanza di qualche ora. All'ennesima richiesta degli utenti di continuare a postare gli aggiornamenti sul caso, Gaia condivide poi un terzo e – per ora – ultimo contenuto. Forse il più assurdo, visto che mostra il ragazzo mentre prova ad accedere in casa sua nel disperato tentativo di chiederle scusa.

Leggi anche
Anna Madaro: "Le mie foto su un sito per adulti a mia insaputa, sanno dove vivo e che ho un giardino dietro casa"

"Il mio ex vuole entrare in casa mia perché vuole farsi perdonare il tradimento", scrive sulle immagini che lo mostrano mentre tenta di scavalcare il suo cancello. Poi, si abbandona a uno sfogo: "Stavolta ci vediamo in tribunale. Ho le prove di tutto quello che hai fatto durante questa relazione, cose non legali", conclude.

@gajax

Sta andando bene questa storia👌🏼👌🏼

♬ Call Me – Sped Up – plenka

Perché tutto questo è assurdo quanto rischioso

Chiaramente, potrebbe trattarsi di una messa in scena, di qualcosa studiato a tavolino tra i due per avere visibilità ma, se così non fosse, la questione diventerebbe ancor più complessa. Perché accende una luce sul lato oscuro dei social, del complesso da "condivisione a tutti i costi" che rischia di scardinare ogni logica del buon senso. Se anche il filmato di un tentativo di violazione di domicilio, di una telefonata registrata all'insaputa di uno degli interlocutori, raccoglie consensi e spinge gli utenti a chiedere di postare sempre di più, occorrerebbe forse fermarsi a riflettere. Per capire quale sia il limite da non oltrepassare quando in gioco c'è il diritto alla privacy.

Personaggi
33 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
"Ho dovuto pagare migliaia di euro per far togliere le mie foto da Phica": la denuncia di un volto noto della Tv
Come funziona il sistema Phica, la richiesta di soldi, i metodi di pagamento e i presunti avvocati
Chiude Phica.eu, le ultime parole dello staff del forum: “A presto”
Con l'educazione sessuale nelle scuole Phica non avrebbe tutte queste visualizzazioni
Maria Cafagna
L'appello delle giornaliste Rai al Tg1 contro Phica.eu: "Ci siamo finite tutte, è come subire una violenza"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views