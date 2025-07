Tiberio Timperi e la risposta alla domanda su Monica Setta: “Cosa mi manca per condurre più programmi? Chiedetelo a lei”

Tiberio Timperi ha risposto a una domanda rivoltagli in un’intervista su quale fosse la differenza tra lui e Monica Setta che conduce vari programmi in tv. Il presentatore non ha esitato a rispondere.

Tiberio Timperi è uno dei volti più noti della tv italiana, protagonista accogliente dei programmi mattutini di Rai1, si può dire da sempre. Nell'arco della sua carriera, però, hanno fatto chiacchierare anche alcuni diverbi, uno tra tutti quello con Monica Setta.

La risposta di Tiberio Timperi

In un'intervista rilasciata al Messaggero, il conduttore ha ripercorso la sua carriera, i programmi che ha condotto, facendo un excursus di quelle che sono state le sue esperienze televisive. A questo proposito, quindi, gli viene chiesto, non senza allusione al precedente battibecco che c'era stato tra i due, cosa ci sia di diverso tra lui e Monica Setta dal momento che la giornalista ha all'attivo diversi programmi televisivi, da Generazione Z a Storie di Donne al Bivio, passando per Uno Mattina in famiglia. Il presentatore, quindi, non ha esitato a rispondere:

Che cosa mi manca per condurre tutti questi programmi? Bisognerebbe chiederlo a lei. Io non sono un uomo di mondo, sono uno che fuori da uno studio tv pensa che ci sia una vita irrinunciabile. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace e fra di noi c’è chi lo vive in maniera totalizzante e chi come me con un po’ di disincanto.

Cosa era successo tra Tiberio Timperi e Monica Setta

Il diverbio più eclatante risale senza dubbio al 2022, quando durante una puntata di Uno mattina in famiglia, a seguito dell'annata precedente in cui tra loro non erano mancati battibecchi, Timperi scherza sul fatto che alla collega fosse stato dato il microfono, mentre agli altri presenti in studio no: "La solita raccomandata" dice il conduttore e lei di tutta risposta: "Sì, da Tiberio Timperi". D'altra parte lui non ha mai negato di non aver instaurato con Setta un rapporto d'amicizia, in un'intervista infatti aveva dichiarato: "È vero, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi".