Teresanna Pugliese derubata: “Sotto shock, questo paese è terra di nessuno” Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, racconta di essere stata derubata a Milano: “Una cosa del genere non mi era mai capitata. Questo paese è terra di nessuno”.

A cura di Stefania Rocco

Teresanna Pugliese, amata ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato di essere stata derubata a Milano. La donna, in viaggio di lavoro, ha raccontato che i ladri hanno portato via la sua borsa ma di non essere ancora riuscita a capire la dinamica del furto, ritenuto praticamente impossibile eppure accaduto. Pugliese raconta di essersi seduta all’esterno di un ristorante insieme ad altre due persone per pranzare ma di avere tenuto la borsa attaccata allo schienale della serdia, borsa peraltro raggiunta più volte per prendere le sigarette. Proprio provando a riporle, si sarebbe accorta della sparizione della borsa.

Teresanna Pugliese: “Non sono riuscita a capire la dinamica”.

“Una cosa del genere non mi era mai capitata, quindi ho dovuto anche gestire delle emozioni nuove e inaspettate soprattutto. Lo shock c’è stato proprio perché non riuscivo a gestire la dinamica”, ha raccontato Teresanna ai suoi follower, ancora incredula. Il furto si sarebbe consumato nell’arco di pochi minuti: “Eravamo solo noi, a parte un tavolo alle mie spalle con un ragazzo e una ragazza. Per il resto, non c’era modo che qualcun altro potesse passare tra i tavoli, avvicinarsi e addirittura prendere la borsa senza che me ne accorgessi”.

Il tentativo di denuncia: “Mi hanno detto di ritornare”

“Mi alzo con il panico ovviamente, l’ansia, l’agitazione. Tra una disperazione e un’altra, impanicata, la prima cosa che faccio ovviamente è bloccare le carte, le persone che erano lì nei pressi del ristorante cercano di tendermi un aiuto anche psicologico e morale. Chiamano subito i carabinieri, facciamo la prima denuncia telefonicamente, ma le persone che erano lì ed escono anche dal locale anche loro incredule. Questo si chiama furto con destrezza”, prosegue Teresanna, che poi racconta sgomenta il tentativo di sporgere denuncia: