Teresanna Pugliese vincerà l'Isola dei Famosi 2025 per i lettori di Fanpage.it Stando al sondaggio di Fanpage.it, Teresanna Pugliese vincerà l'Isola dei Famosi 2025. Non avrà vita facile, però: le scelte dei lettori puntano forte anche su Cristina Plevani.

La finale dell'Isola dei Famosi 2025 è ormai alle porte e i lettori di Fanpage.it hanno espresso le loro preferenze attraverso un sondaggio che ha raccolto oltre 500 voti. Il verdetto del pubblico online conferma i pronostici delle agenzie di scommesse, eleggendo Teresanna Pugliese come favorita per la vittoria finale.

Teresanna Pugliese al comando con il 29%

Secondo il sondaggio condotto tra i lettori di Fanpage.it, Teresanna Pugliese si aggiudica la prima posizione con il 29% delle preferenze. L'ex volto di Uomini e Donne ha conquistato il pubblico grazie al suo carattere determinato e alla capacità di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà del reality di sopravvivenza. Cristina Plevani seconda con il 26% dei consensi. Data la sua esperienza nei reality e il fascino della possibile doppietta dopo il trionfo al Grande Fratello del 2000, la Plevani è lì, pronta a fare la voce grossa per cercare di strappare il primo posto. Il distacco di soli tre punti percentuali da Teresanna Pugliese mantiene aperta la corsa alla vittoria.

Jey Lillo e Mario Adinolfi a pari merito

Terza posizione condivisa per Jey Lillo e Mario Adinolfi, entrambi fermi al 17% delle preferenze. Un risultato che testimonia come il pubblico di Fanpage.it abbia apprezzato in egual misura due personalità completamente diverse tra loro. Il punto è che però Jey Lillo è in nomination proprio con Teresanna Pugliese. Poco probabile per il napoletano superare lo sbarramento.

Il crollo di Omar Fantini

Il dato più sorprendente del sondaggio riguarda Omar Fantini, che si ferma al 7% delle preferenze. Il concorrente che all'inizio dell'edizione sembrava destinato a dominare la scena ha visto crollare i suoi consensi nelle ultime settimane. Ultima posizione per Loredana Cannata, che raccoglie solo il 4% dei consensi. L'attrice e modella siciliana non avrebbe fatto breccia.