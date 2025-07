Teresa Langella contro un hater e i pregiudizi: “Non ho il figlio che sogno, lavoro tutto il giorno”

L’ex di Uomini e Donne Teresa Langella ha risposto a tono a un utente su Instagram che l’ha accusata di non fare niente tutto il giorno, “e senza figli”. L’influencer ha spiegato di avere tante responsabilità e di lavorare tutto il giorno: “E no, non ho nemmeno ancora quel figlio che sogno”.

Teresa Langella nelle ultime ore ha sbottato contro un utente social che, tra i commenti al suo ultimo post, l'ha accusata di non fare nulla per tutto il giorno. "Niente lavoro, posti da favola, niente figli" ha scritto l'utente in questione e davanti a queste parole l'ex tronista di Uomini e Donne non ha saputo limitarsi dal rispondere. Vittima di numerosi pregiudizi, con due IG story ha spiegato di essere un imprenditrice e di lavorare ogni giorno. Sul capitolo figli, ha poi dichiarato: "Non ho nemmeno ancora quel figlio che sogno".

Le parole di Teresa Langella

"Se non hai un ca**o da fare tutta la vita sì. Niente lavoro, posti da favola, niente figli…". Davanti a queste parole, scritte da un utente social tra i commenti a un suo post, Teresa Langella ha sbottato. "No, non ho tutto il tempo del mondo. E no, non ho nemmeno ancora quel figlio che sogno": inizia così il suo lungo messaggio su Instagram contro chi – come lei stessa accusa – ha il pregiudizio sul suo conto e in particolare sul suo lavoro. Ha così continuato: "Lavoro ogni giorno, spesso mentre gli altri dormono, e la mia vita è piena come quella di chiunque altro. Ho responsabilità, due aziende da gestire che contano 18 persone e come tutti, gestisco imprevisti, scadenze, carichi mentali e messaggi come il tuo che prima di essere scritti andrebbero dosati. Quello che cerco di fare è di condividere valore, e non nasce dal tempo libero, nasce dal desiderio di aiutare, anche solo per 30 secondi, al giorno". Infine, ha concluso con un messaggio che invita all'autoriflessione: "Se c'è una cosa che ho capito, è che chi ha più rabbia dentro, spesso ha anche più bisogno di cura". Dopo la risposta al commento, Teresa Langella si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro chi, ancora oggi, le addossa pregiudizi.

Lo sfogo: "Non mi godo le vacanze, per me è lavoro"

"Sulla questione figli ne parlerò quando e se me la sentirò" ha scritto prima di accusare alcuni utenti social, e in particolare chi la giudica, di non guardare attentamente il contenuto dei suoi post. "Sono 8 anni che cerco di spiegare cosa faccio nella vita. Essere in una struttura di lusso, per lavoro, non significa potersela godere davvero", ha continuato spiegando che scattare foto in piscina o al mare fa parte del suo lavoro. "Mentre qualcuno pensa che sono sempre in vacanza, io sono qui che con studio, preparazione e tanto cuore, do valore a ciò che condivido con la mia community".