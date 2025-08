Teresa Langella derubata: “Ho lasciato un oggetto prezioso nella cassaforte di un hotel ed è sparito”

Teresa Langella vittima di furto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che le è stato sottratto un oggetto di valore depositato nella cassaforte di un hotel, in cui è stata ospite per alcuni giorni. Per questo motivo ha deciso di sporgere denuncia e, dopo due mesi, i carabinieri l'hanno contattata per dirle che l'oggetto in questione, un orologio, è stato ritrovato.

Cosa è successo a Teresa Langella, il racconto

"Circa due mesi fa sono stata derubata", ha esordito Teresa Langella in una storia pubblicata su Instagram nella giornata del 6 agosto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che le è stato sottratto un oggetto prezioso, regalatole dai genitori e dalla sorella nel giorno del matrimonio. "Dietro un bene ci sono sacrifici, c'è il valore affettivo che vale più di quello economico", ha precisato.

Langella è poi entrata nella dinamica dell'accaduto, spiegando cosa è successo: "Sono arrivata in hotel e, come mia abitudine, ho messo le cose di valore nella cassaforte in camera". Dopo aver lasciato la struttura, però, si è accorta di non aver aperto la cassaforte, così ha chiesto di poterlo fare: "Dopo due ore e mezza dal check out, mi accorgo di non aver preso l'orologio in cassaforte. Era chiusa con il codice, nessuno poteva aprirla se non il personale con una chiave. Così chiamano il manutentore, la apre, ma dentro non c'era niente".

L'ex tronista ha sporto denuncia: due mesi dopo l'oggetto è stato ritrovato

Teresa Langella ha poi spiegato di aver sporto denuncia per l'accaduto, dopo l'accusa di essere una "ladra". Oggi, 6 agosto, come ha raccontato tra le sue storie Instagram, i carabinieri l'hanno chiamata per farle sapere che l'oggetto è stato ritrovato. Così l'ex tronista ha voluto condividere con i suoi followers una brutta esperienza con un lieto fine, nella speranza che nessuno commetta il suo stesso errore: "Voglio che non accada a nessun altro, non avevo detto niente anche alla mia famiglia. Non lasciate le vostre cose nelle casseforti che trovate nelle camere degli hotel".