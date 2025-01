Teo Mammucari tornerà in tv dopo lo stop: “Mi concentro su Lo Spaesato, ma proteggerò la privacy della mia ex”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'annuncio dello stop del suo tour teatrale per motivi di salute e personali a pochi giorni dell'intervista a Belve, Teo Mammucari vuole tornare in televisione. In un'intervista a TvBlog, il conduttore ha detto di voler puntare su Lo Spaesato, il programma su Rai 2 con cui lo scorso autunno aveva conquistato un discreto successo in termini di audience: “Tornerò più forte di prima. Voglio concentrarmi su quello”, le parole. La seconda stagione non ha ancora una data certa, ma prevedrebbe otto episodi, come dichiarato nelle passate settimane da lui stesso.

Le parole di Teo Mammucari dopo lo stop

Lo stop dello show teatrale è stato confermato: “Mi sono fermato per quattro mesi per scelta personale legata ad una mia ex con cui ho finito una storia qualche tempo fa. Tuttavia, continuano a scrivere eresie, parlando di altre cose. Ho amato tantissimo una donna con cui ho chiuso la storia due mesi fa per scelte private e personali di cui non ho parlato a Belve e non voglio parlare adesso”, ha spiegato nell'intervista. Solo pochi giorni prima dell'annuncio dello stop del tour teatrale, era stato ospite da Francesca Fagnani e aveva lasciato anzitempo l'intervista, a causa di alcuni screzi con la conduttrice.

"La mia ex non fa parte del mondo dello spettacolo, voglio proteggerla"

Mammucari ha poi ribadito la volontà di voler mantenere privata la sua situazione sentimentale: “Di coinvolgere altre persone che non fanno parte di questo mondo dello spettacolo non ho voglia. Ma soprattutto credo sia giusto proteggere chi non vuole farne parte". Una vera e propria promessa, quella fatta dall'attore, che intende rispettare:

Ho dato la mia parola e la manterrò, proteggerò la privacy di questa persona, anche se continuo a vedere che scrivono altro. Ho sempre e solo fatto spettacolo e non metterò mai in mezzo altre persone a cui ho dato la mia parola e che fanno dignitosamente altro nella vita.