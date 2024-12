video suggerito

Teo Mammucari annuncia lo stop: “Mi prendo una pausa dalla tv per motivi di salute e personali” Teo Mammucari ha annunciato lo stop. Il comico ha deciso di prendersi una pausa dalla tv e dal tour teatrale. Nei giorni scorsi l’intervista rilasciata a Belve interrotta bruscamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Teo Mammucari ha deciso di fermarsi. Il comico ha annunciato che il tour teatrale sarà sospeso, si prenderà una pausa anche dalla televisione. L'artista ha ricondotto la sua decisione a "motivi personali e di salute". Nei giorni scorsi il clamore dopo avere abbandonato lo studio di Belve.

Teo Mammucari annuncia lo stop

Teo Mammucari, in un breve comunicato pubblicato da TvBlog, ha annunciato la decisione di prendersi una pausa dalla tv e dal teatro. Il tour sarà sospeso:

Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima.

Cosa è successo a Teo Mammucari

Nelle scorse settimane ha suscitato clamore l'ospitata di Teo Mammucari a Belve. Il comico ha interrotto bruscamente l'intervista con Francesca Fagnani ed è uscito dallo studio, mandando la giornalista a quel paese. In un'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano, il comico ha confidato di essere stato "travolto da insulti e minacce". Ha spiegato, poi, di non stare bene:

Diciamo che quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene. Ho parlato con alcuni amici e mi hanno detto che passa tutto in fretta, ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho detto al mio agente che mi prendo un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono “Ma sei matto?”, però io non sto bene, che devo fare. Poi vedremo.

In quell'occasione ha anche aggiunto di stare vivendo una delicata situazione familiare che ha contribuito al suo malessere: "È un periodo di difficoltà familiari, che non posso e non voglio raccontare. E poi volevo proteggere anche la mia fidanzata che fa un altro lavoro e non vuole entrare in queste dinamiche televisive. Che poi ora è pure “ex”, visto che si è giustamente spaventata per tutto quello che è successo e ci siamo lasciati".