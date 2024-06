video suggerito

Tamayo Perry, leggenda del surf e attore in Pirati dei Caraibi, è morto dilaniato da uno squalo Aveva 49 anni ed era la star del mondo del surf. Il suo corpo è stato trovato a largo delle Hawaii senza un braccio e una gamba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Una tragedia per il mondo del surf e dello spettacolo. Tamayo Perry, 49 anni, è stato ritrovato a largo delle Hawaii senza un braccio e una gamba. È stato attaccato da uno squalo, il suo corpo è stato ritrovato mutilato. Un incidente terribile che ha sconvolto la comunità di Goat Island, isola a largo di Oahu, Hawaii. La stampa locale riporta che il surfista stava cavalcando le onde, come ogni giorno, quindi l'attacco di uno squalo. Tamayo Perry era conosciuto per il suo ruolo nei Pirati dei Caraibi, ma soprattutto per essere una leggenda mondiale del surf.

Cosa è successo

Secondo l'emittente Hawaii News Now, che ha riportato la conferenza stampa della Guardia Costiera di Oahu, l'incidente si sarebbe verificato approssimativamente tra le 12.30 e le 12.40 di domenica 23 giugno. Alle 13 è arrivata la chiamata ai servizi di emergenza. Il corpo di Tamayo Perry, mutilato, è stato recuperato dal servizio di sicurezza bagnanti e riportato sulla spiaggia tramite le moto ad acqua. Tamayo Perry svolgeva servizio di sicurezza per i bagnanti alle Hawaii: “Tamayo Perry era amato da tutti, molto conosciuto sulla North Shore, un surfista professionista conosciuto in tutto il mondo. La personalità di Tamayo era contagiosa e, per quanto la gente lo amasse, lui amava di più tutti gli altri", ha detto il capo ad interim per la sicurezza Kurt Lager. Il sindaco Rick Blangiardi: "Questa è una perdita tragica. Tamayo era un leggendario uomo di mare, molto rispettato, un grande membro del nostro team per la sicurezza. Mentre piangiamo questa perdita inimmaginabile, ci vengono ricordati i rischi intrinseci affrontati quotidianamente dai nostri bagnini e dalle nostre guardie di sicurezza ed esprimiamo la nostra più profonda gratitudine per il loro servizio".

La conferenza stampa della guardia costiera delle Hawaii che annuncia la morte di Tamayo Perry

La carriera di Tamayo Perry

Tamayo Perry era noto per la pipeline, la capacità di surfare nei tubi all'interno delle onde. Vinse nel 1999 il Pipe Masters Trials e nel cinema veniva chiamato spesso, proprio per questa sua abilità. Lo abbiamo visto in Blue Crush, nel 2022, nelle serie tv I confini del mare, Hawaii Five-O e, più di recente, come attore ne I Pirati dei Carabi. Un infortunio serio lo costrinse ad abbandonare definitivamente il mondo del surf e si era così dedicato solo all'insegnamento e alla sicurezza delle spiagge.