Steven Spielberg, il regista preferito di Dawson, ha donato 25mila dollari alla famiglia di James Van Der Beek

Steven Spielberg, 79 anni, e sua moglie Kate Capshaw hanno contribuito con 25.000 dollari a una raccolta fondi GoFundMe creata dagli amici di Kimberly Brook, moglie del defunto attore. Il personaggio di James Van Der Beek, Dawson Leery, era un aspirante regista che idolatrava Spielberg nel corso di tutta la serie.

Giovedì 12 febbraio, il noto regista Steven Spielberg ha donato 25.000 dollari alla raccolta fondi GoFundMe creata dagli amici di Kimberly Van Der Beek dopo il suo appello disperato: "I costi delle cure mediche ci lasciano senza soldi", aveva dichiarato, stimolando la solidarietà dei fan. La morte di James Van Der Beek è avvenuta mercoledì 11 febbraio a causa di un cancro al colon-retto diagnosticato nel 2023. Sebbene l'obiettivo della campagna fosse inizialmente fissato a 250.000 dollari, giovedì la pagina ha superato i 2 milioni di dollari. Durante l'evento organizzato per la reunion del cast di Dawson's Creek, tenutosi lo scorso settembre a New York, a beneficio di F Cancer e Van Der Beek, Spielberg era apparso virtualmente per condividere un messaggio con il cast.

La donazione di Spielberg con la moglie

Tra gli altri principali donatori della campagna figurano il regista di Wicked, Jon M. Chu, e il talent manager e investitore Guy Oseary, che hanno donato 10.000 dollari ciascuno. La Marla Maples Foundation , un'organizzazione no-profit fondata dall'attrice Marla Maples, ha contribuito con 5.000 dollari, mentre un donatore anonimo ha donato 30.000 dollari. Van Der Beek ha sei figli con Kimberly Brook: le figlie Olivia, 15 anni, Annabel, 12 anni, Emilia, 9 anni e mezzo, e Gwendolyn, 7 anni, e i figli Joshua, 13 anni, e Jeremiah, 4 anni. La famiglia al completo ha posato in diverse foto condivise sui social e ha accompagnato l'attore nella sua lunga battaglia contro il cancro, della quale aveva dato comunicazione nel novembre del 2024 a People: "Ci sono i presupposti per rimanere positivi e io voglio esserlo", aveva dichiarato.