Stefano De Martino: “Maria De Filippi è una costante nella mia vita. Ecco cosa mi disse di Affari Tuoi”

Per Stefano De Martino, Maria De Filippi è sempre stata una “costante della sua vita”. Dal primo incontro ad Amici nel 2009 ad oggi, la conduttrice rappresenta una presenza fissa, soprattutto in ogni nuovo impegno lavorativo Tra questi anche la conduzione di Affari Tuoi, riguardo alla quale ha raccontato: “Mi ha detto che avrei potuto farlo bene”.

Maria De Filippi è la "mamma artistica" di Stefano De Martino. Le loro strade si incrociarono la prima volta nel 2009, quando lui partecipò ad Amici come concorrente. Da allora di anni ne sono passati più di 15 e il rapporto che li lega si è intensificato sempre di più. La conduttrice c'è in ogni nuovo traguardo, personale e lavorativo, dell'ex ballerino. Tra questi il debutto su Rai1 come "padrone di casa" ad Affari Tuoi ormai un anno fa. Ecco cosa gli disse quando questa opportunità si è fatta strada ed è poi diventata concreta.

Il rapporto tra Stefano De Martino e Maria De Filippi

Stefano De Martino ha incontrato Maria De Filippi per la prima volta nel 2009, quando ha partecipato ad Amici come ballerino. Era agli inizi della sua carriera e voleva costruire un futuro nel mondo della danza. La conduttrice è sempre stata per lui un punto di riferimento e ha continuato ad esserlo non solo nella scuola, ma anche negli anni a venire: c'è stata per lui quando ha debuttato alla conduzione di Affari Tuoi o quando ha portato a teatro il suo spettacolo. “Maria De Filippi è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto da cui ho la fortuna di abbeverarmi ogni volta”, ha raccontato De Martino in un'intervista rilasciata al mensile La Freccia.

De Martino non ha mai nascosto la sua gratitudine per la conduttrice, che è quasi una mamma. "Mi ha visto crescere, mi ha tenuto a bada perché ho sempre fatto casini", aveva raccontato ospite del BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli. Di lei ammira soprattutto la dedizione al lavoro: "Per me è la persona più intelligente che io conosca. Ha una cultura umana, un'etica del lavoro dalla quale ho assorbito tutto".

Cosa ha detto Maria De Filippi su Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Maria De Filippi ha sempre sostenuto De Martino in ogni suo traguardo professionale, compresa la recente conduzione di Affari Tuoi, che gli è stata affidata nel 2024 al posto di Amadeus. La conduttrice aveva commentato questa possibilità, come ha raccontato lui: "Maria mi aveva detto che avrei potuto farlo bene, ma che avrei dovuto trovare la mia quadra". Per ora il pubblico non l'ha mai vista nello studio del suo "figlio artistico", che da settembre tornerà in onda tutti i giorni su Rai1, ma non è una strada da escludersi, considerando che già in passato De Filippi aveva fatto un'incursione nello speciale Santo Stefano di De Martino, sempre in onda sulle reti Rai.