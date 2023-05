Spider-Man cambia volto: la morte di Ms. Marvel lo renderà più oscuro e cattivo Negli Stati Uniti sta per cambiare il mondo di Spider-Man: morirà Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e questo lo porterà a un cambiamento interiore molto profondo.

Negli Stati Uniti sta per cambiare il mondo di Spider-Man. Nel numero 26 di Amazing Spider-Man, infatti, morirà il personaggio di Kamala Khan, ovvero Ms. Marvel. Le anticipazioni parlano di un sacrificio eroico per salvare l'universo della Marvel. E soprattutto rivelano che ci sarà un grande cambiamento interiore che spingerà Spider-Man a essere molto più cattivo.

Nell'oscurità di Spider-Man

Secondo le anticipazioni fornite da ScreenRant, la morte di Ms. Marvel produrrà in Spider-Man un cambiamento interiore molto profondo. La vita di Spidey sta per essere messa a dura prova e il ciclo di queste azioni che cambieranno il suo comportamento si concluderanno con Amazing Spider-Man #32 che uscirà ad agosto. Ci sarà anche un albo speciale: Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel, che proseguirà la storia e che contiene i disegni di Andrea Di Vito, Takeshi Miyazawa e Humberto Ramos; sceneggiate da G. Willow Wilson e Saladin Ahmed.

Chi è Ms. Marvel

Ms. Marvel alias Kamala Khan è stato ideato da G. Willow Wilson e dai disegnatori Adrian Alphona e Jamie McKelvie, pubblicato per la prima volta nell'agosto del 2013 sul n.14 di Capitan Marvel. Dal febbraio 2014 è diventata protagonista di una propria testata: è stata la prima supereroina musulmana della Marvel ad avere una propria testata. C'è anche una serie tv, Mr. Marvel, pubblicata nel 2022 e disponibile su Disney+. A interpretare il ruolo è Iman Vellani, che riprenderà il personaggio nel film "The Marvels", in uscita nel 2023. Il primo volume di Ms. Marvel ha ottenuto il Premio Hugo per il miglior racconto grafico nel 2015. Il personaggio di Kamala Khan compare anche nel film d'animazione Marvel Rising – Secret Warriors (2018) e nelle serie animate Avengers Assemble, Future Avengers, Marvel Super Hero Adventures, nella serie animata Spider-Man e Spidey e i suoi fantastici amici.