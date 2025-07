Sophia Loren assente al matrimonio del figlio Carlo Ponti Jr.: “Ha inviato un videomessaggio”

Pochi giorni fa a Santa Monica, negli Stati Uniti, si è sposato per la seconda volta Carlo Ponti Jr., figlio maggiore di Sophia Loren e Carlo Ponti. La madre, però, non ha potuto partecipare alla cerimonia: “Ora attende la coppia per la festa ufficiale a Ginevra”.

Pochi giorni fa a Santa Monica, negli Stati Uniti, si è sposato per la seconda volta Carlo Ponti Jr., figlio maggiore di Sophia Loren e Carlo Ponti. Sono state vere e proprie nozze da fiaba quelle che l'hanno unito a Mariam Sharmanashvili e che sono state celebrate con una cerimonia georgiana ortodossa. Loren, però, non era presente: "Ha inviato un videomessaggio e attende la coppia per la festa ufficiale".

Le nozze di Carlo Ponti Jr., figlio di Sophia Loren: perché l'attrice era assente

Sophia Loren non ha potuto essere presente al matrimonio di suo figlio per motivi personali, ma ha comunque inviato un videomessaggio, che è stato proiettato nel corso della cerimonia, per fargli sentire il suo affetto e la sua vicinanza. Adesso, come riportato sul settimanale Chi, l'attrice attende la coppia per la festa ufficiale a Ginevra. Carlo, direttore d'orchestra e produttore musicale, ha sposato in secondo nozze Mariam Sharmanashvili. Si tratta della sua seconda unione, visto che la prima moglie è stata la violinista ungherese Andrea Maszaros.

Sophia Loren con i figli Carlo Jr. e Eduardo Ponti

Presenti al matrimonio anche il fratello di lui, Eduardo, e la cugina Alessandra Mussolini, nipote di Sophia con suo marito Mauro Floriani. La cerimonia si è svolta nel monastero di Samtavro, a Mtskheta, mentre il rito civile è stato celebrato nella capitale.

Il rapporto tra l'attrice e i suoi figli

Sophia Loren ha parlato molto spesso, nel corso della sua lunga carriera, di quanto fosse complicato per lei bilanciare la sua professione con la vita privata. Nonostante questo, però, ha cercato di essere una madre quanto più presente per i figli Carlo Jr. e Eduardo. Carlo Jr., nato nel 1968, è un direttore d'orchestra di fama internazionale. Ha sempre avuto un rapporto molto speciale con sua madre, e spesso la accompagna in eventi pubblici e privati. La Loren ha espresso più volte il suo orgoglio per i successi professionali del figlio e per la sua dedizione alla musica. Eduardo, invece, nato nel 1973, è un regista, sceneggiatore e produttore. Anche lui, come il fratello, ha sempre avuto un legame molto forte con l'attrice, che ha anche recitato in alcuni dei suoi film.