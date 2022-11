Shakira aiuta il padre a muovere le gambe: il tenero video dall’ospedale in cui è ricoverato Shakira ha fatto visita al padre ricoverato in ospedale, lo aiuta a muovere le gambe poi esulta quando riesce ad alzarle da solo. Il tenero video condiviso su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Il padre di Shakira si trova ancora in ospedale e ieri sua figlia gli ha fatto visita. William Mebarak Chadid stando a quanto riportato dal tabloid Hola!, è ricoverato nella clinica Teknon Quiron di Barcellona: è stato un anno difficile per la famiglia della diva, dopo aver contratto il Covid ed aver subito una brutta caduta, l'uomo ha riportato un trauma cranico con danni permanenti. Stando alle immagini condivise dalla cantante colombiana su Instagram, si sarebbe fatto aiutare dalla figlia a fare attività muscolare.

Il video di Shakira con il padre in ospedale

Nelle ultime ore Shakira, nome d'arte di Shakira Isabel Mebarak Ripoll, ha fatto visita al suo papà ricoverato in ospedale. "La vita è qualcosa che passa dalle visite in ospedale ai costumi di Halloween" ha scritto su Instagram a corredo di un video nel quale è vicino a lui nel giorno di Halloween, mentre gli muove le gambe. A quanto pare lo aiuterebbe a fare attività muscolare. Esulta, poi gli bacia i piedi: il tenero video ha conquistato i follower che le hanno lasciato tra i commenti messaggi d'amore e tanti cuori.

La vicinanza di Gerard Piquè nonostante la separazione

Dopo aver appreso delle condizioni di salute del suo, ormai ex, suocero, Gerard Piqué sarebbe corso dalla sua ex Shakira per starle vicino. La cantante sta attraversando un momento delicato per via del ricovero del padre, e nonostante la turbolenta rottura scatenata da un tradimento, può contare sull'aiuto e la vicinanza del calciatore. Hola! fa sapere anche che il difensore del Barcellona ha fatto visita a William Mebarak: "Siamo ancora una famiglia" le parole di Ripoll al tabloid spagnolo. Un segnale che indica l'affetto che continua a tenerli uniti, "Piqué e Shakira continuano a prendersi cura l'uno dell'altra" aveva scritto E News nel raccontare il retroscena sul loro privato.