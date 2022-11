Lando Buzzanca ricoverato in ospedale a seguito di una caduta L’attore Lando Buzzanca è stato ricoverato in ospedale a seguito di una caduta. La notizia è stata confermata da Barbara d’Urso che inospita a Pomeriggio5 il figlio dell’attore.

A cura di Stefania Rocco

L’indiscrezione a proposto del ricovero in ospedale di Lando Buzzanca è stata confermata. Il celebre attore 87enne è finito in ospedale in seguito a una caduta. A confermare la notizia lanciata da Il Tempo è stata Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio5. “Lando Buzzanca non è più nella Rsa perché è caduto, credo proprio dalla carrozzina, ed è ricoverato in ospedale”, ha dichiarato la conduttrice in apertura della puntata del contenitore pomeridiano che conduce su Canale5.

Lando Buzzanca in una Rsa, il figlio: “Non è trattenuto contro la sua volontà”

Recentemente, a margine di una vicenda che lo aveva visto contrapposto a Francesca Della Valle, compagna dell’attore, il figlio del Merlo Maschio aveva pubblicato un lungo post in cui smentiva che il padre fosse ricoverato contro la sua volontà:

Il mio ormai anziano genitore non ha mai manifestato né a noi figli, né ai suoi più cari amici, né ai suoi fratelli e parenti, quando poteva farlo, l’esistenza di qualsivoglia relazione sentimentale, liquidando come ‘una signora alla quale sto dando una mano'. Ha saltuariamente frequentato papà, per qualche pranzo sporadico, stranamente mai da sola, ma sempre in compagnia di qualche amico o amica) e raccontando di essersi sempre sottratta a confronti anche televisivi in cui dimostrare la reale situazione. Concludo ribadendo che papà non è trattenuto in alcun modo contro la sua volontà! Purtroppo, ci sono cause mediche che ne hanno consigliato il ricovero, nell’ormai lontano 21 aprile del 2021 e che, dopo un breve miglioramento che ne stavano auspicando il ritorno a casa sin da febbraio scorso, per l’arrivo di nuove complicazioni di salute, ne hanno sconsigliato il ritorno.

Francesca Della Valle: “Lando Buzzanca è sparito dalla Rsa”

Risale a qualche giorno fa il posto in cui Francesca Della Valle, ultima compagna di Buzzanca, asseriva che l’attore fosse sparito: “Lando Buzzanca è sparito dalla RSA. L’ADS non mi ha informato, nonostante mi avesse concesso di vederlo, oggi, alla 16.30. Dov’è? Chi l’ha visto?”. Il ricovero a causa della caduta risponderebbe alla sua domanda.

Massimiliano Buzzanca: “Proteggerò mio padre”

Anche per spegnere il clamore generato dalla vicenda, Massimiliano, figlio di Buzzanca, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto scattata con il genitore qualche tempo prima. Nella didascalia, una promessa: “Ti proteggerò come tu hai fatto con me”.