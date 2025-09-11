Sergio Muniz: “Mio figlio ha una malattia della pelle rara, esistono solo 4 casi nel mondo”

Sergio Muniz ha raccontato che suo figlio Yari, nato quattro anni fa, soffre di una rara malattia della pelle. “Ci sono solo 4 casi nel mondo” ha rivelato l’attore spiegando nel dettaglio il problema di salute del figlio. “Ma sta bene, facciamo una vita abbastanza normale”, ha chiarito.

L'attore e cantante spagnolo Sergio Muniz ha rivelato che suo figlio soffre di una rara malattia della pelle. Nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona ieri ha raccontato la sua vita da papà spiegando che, visto il suo seguito sui social, cerca di evitare di esporlo troppo. Il figlio si chiama Yari ed è nato 4 anni fa dall'unione con Morena Firpo, la sua compagna da circa 8 anni. Sin da quando è neonato, il bambino soffre di epidermolisi bollosa, una rara patologia della pelle, ma "sta bene", ha chiarito l'attore in tv.

Il racconto di Sergio Muniz sul figlio

Sergio Muniz ha raccontato ieri, mercoledì 10 settembre 2025, al pubblico di Rai 1 che suo figlio Yari soffre di epidermolisi bollosa, una rara malattia della pelle con la quale convive. "Ha la pelle molto delicata ma sta bene. Ha sviluppato una proteina nuova – ci sono 4 casi riconosciuti nel mondo – che lo aiuta a sopperire alla mancanza di collagene" ha spiegato l'attore. Ospite di La Volta Buona di Caterina Balivo, ha chiarito che nonostante il piccolo ostacolo che ha investito la vita del piccolo Yari, "Abbiamo una vita abbastanza normale. La ricerca è importantissima, così come la sanità pubblica", ha concluso.

La storia d'amore con Morena Firpo, madre di suo figlio

Quattro anni fa Sergio Muniz e Morena Firpo davano il benvenuto al loro primo figlio insieme, Yari. Per l'occasione, l'attore condivise un pensiero legato al Premio Nobel per la letteratura José Saramago. La storia con Morena Firpo è iniziata nel 2017: la incontrò dopo la separazione dall'ex moglie Beatrice Bernardin e ancora oggi la fiamma del loro amore è molto accesa. Ad accomunarli la passione per lo yoga, pratica che lei insegna. Su Instagram sono tante le foto di famiglia che i due pubblicano. "La felicità è una scelta consapevole" è la didascalia di una foto di coppia postata dall'attore.