Sergio Castellitto presidente del Centro Sperimentale, la scelta del Ministro della Cultura Sangiuliano

A cura di Ilaria Costabile

Sergio Castellitto è stato insignito del titolo di presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. La nomina gli è stata conferita dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, dopo che già questa estate si vociferava che potesse essere proprio l'attore ad occupare la poltrona della prestigiosa scuola di cinema.

Il nuovo consiglio d'amministrazione del Centro Sperimentale

Accanto alla presidenza sono stati individuati anche altre personalità note del mondo della cultura che faranno parte del consiglio di amministrazione, si tratta di Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Cristiana Massaro, Andrea Minuz, Santino Vincenzo Mannino e Mauro Carlo Ciampotti. Il ministro della cultura ha nominato anche i primi tre membri del consiglio, mentre gli altri sono stati individuati a seguito delle proposte avanzate da altri ministri, come d'altronde prevedeva l'emendamento proposto in occasione del Decreto Giubileo e che, di fatto, ha portato ad un cambiamento repentino di quello che era l'assetto della scuola, con la dimissione dell'ex presidente Marta Donzelli e dei suoi consiglieri, Cristiana Capotondi e Guendalina Ponti.

Le parole di Castellitto prima della nomina effettiva

Intanto, Castellitto, a cui era stato chiesto come avrebbe accolto la nomina di presidente al Centro Sperimentale, durante la Mostra del Cinema di Venezia, aveva dichiarato che non c'era stata nessuna conferma, ma un solo contatto con Pupi Avati. L'attore e regista, però, aveva voluto sottolineare un aspetto per lui fondamentale: