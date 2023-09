Sergio Castellitto: “Presidenza del Centro Sperimentale? Sono un uomo di competenza non appartenenza”

Nell'ambito dell'80esima Mostra del Cinema di Venezia, Sergio Castellitto ha risposto ad alcune domande rivoltegli dal Corriere della Sera in merito alla notizia secondo cui potrebbe essere il nuovo presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia.

L'attore e regista spiega, quindi, come si sono svolte le cose confermando, di fatto, di essere stato contattato per la proposta e di aver inizialmente titubato sulla possibilità di ricoprire un ruolo così importante:

Prima dell'estate Pupi Avati mi chiamò per dirmi che sarebbe bello che una figura come me accettasse l'incarico della presidenza del Centro sperimentale di Cinematografia. La mia prima risposta fu no, assolutamente no. Poi ne parlammo. Poi è passata l'estate e non ho saputo più nulla e ho letto la notizia come l'avete letta voi, ovvero che lo davano per certo. Io mi limiterei a questo. Quello che succederà non lo so. Non nascondo che l'idea è comunque affascinante