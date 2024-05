video suggerito

Serena Bortone a Verissimo, se Mediaset prova a infilarsi nella crisi della Rai Domenica 5 marzo Serena Bortone sarà ospite di Verissimo, per la prima volta in onda a Mediaset dopo il caso Scurati che l'ha portata a una frattura con la Rai. L'ospitata potrebbe essere la premessa di un passaggio della conduttrice a Cologno Monzese?

A cura di Andrea Parrella

Domenica 5 maggio, per la prima volta a Verissimo, sarà ospite la giornalista televisiva Serena Bortone. La conduttrice sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare del suo libro, ma si tratterà della prima presenza televisiva fuori dalle reti Rai dopo il caos generato dalla vicenda Scurati, lo scrittore che doveva essere ospite del suo programma Chesarà… prima che il suo intervento venisse bloccato a poche ore dalla messa in onda del programma.

Il caso Scurati e la frattuta di Bortone con Rai

Bortone, in aperta contestazione con al decisione dell'azienda, aveva deciso di leggere ugualmente il testo del discorso dello scrittore, amplificando ancora di più l'attenzione sulla vicenda, che ha dato certamente grossa centralità alla figura di Bortone, generando anche un mercato intorno alla sua persona. Sebbene sia stata proprio lei a manifestare tutte le intenzioni di rimanere in Rai anche in futuro, la compatibilità con l'attuale dirigenza dell'azienda e la conduttrice potrebbe vacillare.

Serena Bortone a Verissimo, premessa di un passaggio a Mediaset?

In questo contesto, non è escluso un interessamento di altri gruppi per un volto televisivo che negli ultimi anni ha certamente imparato a farsi riconoscere dal pubblico generalista. E siccome ci sia avvia a fine stagione televisiva e ai mesi di mercato, quello di Bortone potrebbe essere uno dei nomi al centro della prossima sessione. Oltre alla Nove, che dopo essersi accaparrata Amadeus è, a questo punto, accreditata per accogliere tutti i fuoriusciti dalla Rai, tra le destinazioni possibili per Bortone potrebbe esserci proprio Mediaset.

Il Biscione, dopo aver fatto colpi importanti nella scorsa stagione, da Berlinguer a Merlino, apportando importanti modifiche alla programmazione, potrebbe portare nella sua squadra anche un volto come Bortone e chissà che questa ospitata a Verissimo non possa essere la premessa di un arrivo futuro a Cologno Monzese.