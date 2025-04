Serena Autieri: “Tra donne la competizione c’è sempre stata. Ho grande rispetto per la parola ‘famiglia’”

video suggerito

Serena Autieri, fresca della nomina ad ambasciatrice italiana per l'Expo di Osaka, si apre in un'intervista esclusiva a Daniele Priori per Libero rivelando il lato più intimo della sua carriera e le sfide affrontate come donna nel mondo dello spettacolo. Con lo sguardo rivolto agli Oscar, Serena non nasconde le difficoltà incontrate in un ambiente dove la competizione è all'ordine del giorno: "È un'idea di società vecchia che ci sia competizione solo tra donne, ma non si può negare che esista".

Una carriera costruita tra rinunce e determinazione

"A Baudo devo tantissimo", confessa l'artista ripercorrendo le tappe fondamentali del suo percorso professionale. Un cammino fatto di scelte coraggiose, come quella di rinunciare a numerose opportunità dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. "Ero giovane: per fare serve responsabilità", spiega. Dalla recitazione al doppiaggio, dal teatro alla televisione, l'Autieri ha dimostrato una versatilità rara nel panorama italiano. "Non mi piace restare ferma perché sono una che vorrebbe fare mille cose contemporaneamente", rivela, sottolineando quella devozione che l'ha spinta a perfezionarsi continuamente.

Il rapporto complesso con le altre donne

Particolarmente incisive le riflessioni sul rapporto tra donne nel mondo dello spettacolo. "È un'idea di società vecchia che ci sia competizione solo tra donne", afferma, pur ammettendo che "non si può negare che esista, è nella nostra indole fin da bambine". Una confessione sincera che mette in luce le dinamiche complesse del mondo femminile.

Ci comportiamo sempre più come concorrenti che come amiche. L'unico antidoto è non viaggiare sullo stesso binario.

"Ho grande rispetto per la parola famiglia"

Serena Autieri non manca di lasciare una riflessione sulle rinunce necessarie per costruire la propria carriera senza però allontanarsi da valori come la famiglia: "Ho grande rispetto per la parola famiglia", sottolinea, rivelando come il supporto dei suoi cari sia stato fondamentale per affrontare le sfide di un mondo competitivo come quello dello spettacolo. L'attrice è sposata con Enrico Griselli dal 2010. Nel 2013, la coppia ha avuto una figlia, Giulia Tosca.