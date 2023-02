Giulia De Lellis alla Fashion Week criticata per la sua altezza: “Io la vivo bene, sono alta dentro” “Sei alta un metro e un ca**o”, ha scritto un hater a Giulia De Lellis in riferimento all’outfit scelto per la sfilata di Alberta Ferretti alla Settimana della moda di Milano. L’influencer ha risposto: “Me la vivo bene”.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia De Lellis sta partecipando alla settimana della moda di Milano. E, come fa ormai da diversi anni, ama condividere con i suoi 5milioni di follower gli outfit scelti per partecipare alle sfilate a cui è invitata. Nell'ultima giornata però, uno dei suoi look ha scatenato diversi commenti negativi sui social da parte degli hater.

Il commento di un hater sull'altezza di Giulia De Lellis

Tra le sue storie Instagram, Giulia De Lellis ha pubblicato il commento che un hater le ha scritto in riferimento all'outfit scelto per partecipare alla sfilata di Alberta Ferretti. L'influencer si è presentata all'evento con un total look firmato dalla stilista: dolcevita nero, maxi blazer sempre dello stesso colore e pantaloni a zampa effetto vedo non vedo, arricchiti di pietre scure e, dettaglio non meno importante, pieni di piume. "Sei alta un metro e un ca**o ma ndo vai co sto pantalone", è stata la critica, riferita quindi alla sua altezza.

La risposta di Giulia De Lellis: "Non mi importa, mi sento alta dentro"

L'influencer non si sente toccata dai commenti degli hater riguardi la sua altezza, tanto che ha precisato: "Non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta quindi. Non credo che l'altezza possa limitare le persone in nessun modo". Poi ha aggiunto, con un pizzico di ironia, di avere un bel rapporto con questo aspetto di se stessa: "Me la vivo così bene ma così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto. Io mi sento alta dentro". Tra le sue storie poi, Giulia De Lellis si è ripresa mentre, in prima fila, assiste alla sfilata autunno-inverno 2023-24 di Alberta Ferretti. Con lei, in uno scatto, la giovane attrice Clotilde Esposito, che interpreta il personaggio di Silvia nella serie di successo Mare Fuori.