Scomparso l’attore di Nickelodeon Jared Bell, l’annuncio della polizia: “È disperso e in pericolo” Il Dipartimento di Polizia di Daytona Beach in Florida con un post su Facebook ha annunciato la scomparsa dell’attore Jared Drake Bell, volto noto del canale Nickelodeon: “È considerato disperso e in pericolo”.

A cura di Gaia Martino

Il Dipartimento di Polizia Daytona Beach, in Florida, con un post su Facebook condiviso un'ora fa ha fatto sapere che Jared "Drake" Bell, attore statunitense, volto noto per il suo ruolo in Drake & Josh e The Amanda Show sul canale Nickelodeon, è scomparso. Nella nota condivisa poco fa si legge che le tracce dell'uomo sono perse da ieri mattina, 12 aprile 2023: l'ultima volta che è stato avvistato si trovava in una macchina grigia del 2022, intorno alle 9 del mattino. Da allora non si avrebbero più informazioni sull'uomo che ora, stando a quanto rivela la polizia, sarebbe "in pericolo".

L'annuncio del Dipartimento di Polizia

"Gli agenti stanno cercando Jared Bell, data di nascita 27/06/1986. Dovrebbe viaggiare a bordo di una BMW grigia del 2022 e la sua ultima posizione conosciuta è presumibilmente nella zona della Mainland High School il 12/04/2023 poco prima delle 9:00. È considerato disperso e in pericolo": con queste parole gli agenti del Dipartimento di Polizia Daytona Beach, in Florida, hanno annunciato la scomparsa di Jared Drake Bell, l'attore del canale Nickelodeon.

Hanno concluso l'annuncio invitando chiunque lo vedesse a contattare il detective Jayson Wallace.

L'attore avrebbe da poco terminato la libertà vigilata

Stando a quanto si legge sul tabloid TMZ, l'attore avrebbe da poco terminato la libertà vigilata, misura adottata dopo essere stato accusato per "condotta pericolosa verso alcuni minori" e per la diffusione di materiali non adatti ai minori. Nel corso degli anni seguiti al successo in tv, inoltre, l'attore avrebbe dovuto affrontare altre accuse, tra cui un arresto per guida in stato di ebbrezza nel 2015 e presunti abusi ai danni di una donna con la quale avrebbe avuto una relazione. Papà di Jeremy Drake Bell, Jared Bell starebbe attraversando un momento difficile da gennaio 2023 che avrebbe coinvolto anche il matrimonio con Janet Von Schmeling, madre di suo figlio, si legge su PageSix.