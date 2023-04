Elijah Wood sui live action del Signore degli anelli: “Vogliono fare soldi, spero rispettino Tolkien” Elijah Wood, l’attore protagonista de Il Signore degli anelli, ha risposto ad alcune domande in merito all’annuncio della Warner Bros di voler realizzare nuovi adattamenti del film. L’attore spera che venga rispettata l’essenza dei romanzi di Tolkien.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le saghe fantasy più amate e seguite al mondo c'è quella dedicata a Il Signore degli Anelli, tratta dai libri scritti da J.R.R. Tolkien, e che dopo i primi due film diventati iconici si appresta a realizzare nuovi live action ambientati in quel mondo, come annunciato da Variety lo scorso febbraio. A questo proposito, intervistato da GQ per la nuova stagione di Yellowjacktes, il protagonista della saga, ovvero Elijah Wood, ha rivelato di essere sorpreso per queste nuove produzioni.

I nuovi progetti realizzati per soldi

Prendendo spunto da un materiale narrativo così ampio, non stupisce che la Warner Bros abbia pensato di realizzare nuovi progetti, contando su una fandom particolarmente attiva in tutto il mondo. L'attore americano, interrogato sul futuro della saga non ha nascosto qualche perplessità in merito alle motivazioni che hanno spinto la casa di produzione a investire in nuovi live action:

Sono intrigato ed entusiasta. Spero sia qualcosa di bello. Sono sorpreso, non so perché io sia sorpreso, perché era inevitabile che facessero altri film. Ovviamente, alla base di tutto questo c'è il desiderio di fare un mucchio di soldi. Non parliamo di un gruppo di dirigenti di studios che si guardano e dicono: ‘Facciamo un po' di splendida arte'. E, ripeto, non c'è niente di male, è commercio. E dal commercio possono nascere splendide opere d'arte. Quindi non sono cose che si escludono a vicenda.

Elijah Wood è Frodo nel Signore degli Anelli

Elijah Wood e il rispetto per i libri di Tolkien

Wood ricorda che quando furono i girati i primi film, però, il motore che spinse Peter Jackson a realizzare la saga fu un altro: "È nata dalla passione per questi libri e dal desiderio di vederli realizzati". Ovviamente la matrice è diversa, e a questo proposito l'attore si augura che sia rispettato quanto raccontato dall'autore e che non venga stravolto il contenuto dei libri: