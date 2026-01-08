spettacolo
video suggerito
video suggerito

Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva: “Sveglia e vigile”

Sara Carbonero è stata ricoverata e operata d’urgenza lo scorso 2 gennaio. “È sveglia e vigile”, fa sapere il suo entourage. Attualmente, la giornalista ed ex moglie di Iker Casillas sarebbe in terapia intensiva.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Daniela Seclì
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sara Carbonero è stata ricoverata d'urgenza venerdì 2 gennaio. La giornalista ed ex moglie del calciatore Iker Casillas si trovava a Lanzarote con il suo attuale compagno José Luis Cabrera e un gruppo di amici tra cui la collega Isabel Jiménez. Stava festeggiando il nuovo anno, quando ha avuto un malore. Secondo quanto riporta Hola! la quarantunenne avrebbe avvertito dei lancinanti dolori addominali. Il fidanzato e l'amica l'hanno prontamente accompagnata in ospedale dove è stata ricoverata d'urgenza.

Come sta Sara Carbonero dopo il malore. La giornalista è stata operata e attualmente è ricoverata presso l'Unità di Terapia Intensiva, dove si sta riprendendo sotto il controllo dei medici. Secondo le prime notizie che trapelano, Sara Carbonero sarebbe "sveglia e vigile". L'entourage di Carbonero, raggiunto dal magazine Semana, ha fatto sapere che nonostante ci sia una comprensibile "preoccupazione" le sue condizioni non sembrerebbero gravi e che potrebbe essere dimessa in poco tempo. Inoltre, lo staff della giornalista ha chiesto ai media di rispettare questo momento delicato per la donna e di evitare speculazioni sulla sua salute, aspettando notizie ufficiali da parte dei medici che si stanno prendendo cura di lei. Un chiaro riferimento a chi sta collegando il malore con il cancro che Sara ha avuto nel 2019 con una ricaduta nel 2021.

Immagine

Iker Casillas starebbe seguendo l'evolversi della situazione. La giornalista Beatriz Cortázar ha assicurato che il calciatore spagnolo "è informato su tutto ciò che sta accadendo". Ha aggiunto che in queste ore si deciderà come procedere. Sara Carbonero potrebbe restare ricoverata a Lanzarote o potrebbe essere spostata in un'altra struttura ospedaliera. Secondo indiscrezioni, uno specialista che ha sempre seguito la giornalista, l'avrebbe raggiunta per monitorare le sue condizioni di salute.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
caso signorini
Alfonso Signorini: “Il silenzio è scegliere quando parlare, la verità non ama il clamore"
Alfonso Signorini sentito per tre ore in Procura: “Nessuna violenza”
Perché Alfonso Signorini ha lasciato la TV dopo il caso Medugno e come sta dopo le accuse di Corona
Il conduttore resta al timone di Chi: "Rimane il direttore editoriale"
Il silenzio di Pierpaolo Pretelli sulla vicenda: "Non vuole dire se denuncerà Corona"
Gli avvocati di Medugno: “Nelle chat con Signorini sesso in cambio del GF. Si proponeva ad altri per avere successo? Gossip”
Luciano Punzo dice che anche Corona decideva il cast del Gf
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views