Sara Carbonero ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva: “Sveglia e vigile”

Sara Carbonero è stata ricoverata e operata d’urgenza lo scorso 2 gennaio. “È sveglia e vigile”, fa sapere il suo entourage. Attualmente, la giornalista ed ex moglie di Iker Casillas sarebbe in terapia intensiva.

Sara Carbonero è stata ricoverata d'urgenza venerdì 2 gennaio. La giornalista ed ex moglie del calciatore Iker Casillas si trovava a Lanzarote con il suo attuale compagno José Luis Cabrera e un gruppo di amici tra cui la collega Isabel Jiménez. Stava festeggiando il nuovo anno, quando ha avuto un malore. Secondo quanto riporta Hola! la quarantunenne avrebbe avvertito dei lancinanti dolori addominali. Il fidanzato e l'amica l'hanno prontamente accompagnata in ospedale dove è stata ricoverata d'urgenza.

Come sta Sara Carbonero dopo il malore. La giornalista è stata operata e attualmente è ricoverata presso l'Unità di Terapia Intensiva, dove si sta riprendendo sotto il controllo dei medici. Secondo le prime notizie che trapelano, Sara Carbonero sarebbe "sveglia e vigile". L'entourage di Carbonero, raggiunto dal magazine Semana, ha fatto sapere che nonostante ci sia una comprensibile "preoccupazione" le sue condizioni non sembrerebbero gravi e che potrebbe essere dimessa in poco tempo. Inoltre, lo staff della giornalista ha chiesto ai media di rispettare questo momento delicato per la donna e di evitare speculazioni sulla sua salute, aspettando notizie ufficiali da parte dei medici che si stanno prendendo cura di lei. Un chiaro riferimento a chi sta collegando il malore con il cancro che Sara ha avuto nel 2019 con una ricaduta nel 2021.

Iker Casillas starebbe seguendo l'evolversi della situazione. La giornalista Beatriz Cortázar ha assicurato che il calciatore spagnolo "è informato su tutto ciò che sta accadendo". Ha aggiunto che in queste ore si deciderà come procedere. Sara Carbonero potrebbe restare ricoverata a Lanzarote o potrebbe essere spostata in un'altra struttura ospedaliera. Secondo indiscrezioni, uno specialista che ha sempre seguito la giornalista, l'avrebbe raggiunta per monitorare le sue condizioni di salute.