Sara Carbonero dopo il malore a Capodanno e il ricovero è rientrata a Madrid: “Sta rispondendo ai messaggi”

Sara Carbonero è stata dimessa dall’ospedale ed è rientrata a Madrid: lo fanno sapere i media spagnoli. La giornalista dopo il malore a Capodanno e il ricovero durato oltre 10 giorni, continuerà a casa la convalescenza.

Sara Carbonero è stata dimessa dall'ospedale nel quale si trovava dallo scorso 2 gennaio. La giornalista ed ex moglie del calciatore Iker Casillas si trovava a Lanzarote per le vacanze di Capodanno con il suo attuale fidanzato, José Luis Cabrera, e altri amici, quando è stata colpita da un malore: dopo aver avvertito dolori lancinanti all'addome, è stata ricoverata e operata d'urgenza, finendo in terapia intensiva. Sono seguiti giorni di tensione e preoccupazione per le sue condizioni di salute, ma tutti i pericoli sono rientrati. Dopo 11 giorni di ospedale, è stata dimessa ed è potuta tornare a casa, fa sapere Hola.com.

Le prime foto a Madrid con il fidanzato

Sara Carbonero è stata fotografata mentre rientrava a Madrid, dove vive, insieme al fidanzato: a casa proseguirà la convalescenza e si lascerà alle spalle la spiacevole esperienza. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica dopo quanto le è accaduto, ma i media spagnoli segnalano alcuni like che la giornalista ha aggiunto sui social. Gema Lopez, amica e collega della Carbonero, ha dichiarato a Diariocritico.com che "la sua salute sta migliorando lentamente" e che "sta rispondendo anche ai messaggi".

Sara Carbonero all’aeroporto di Madrid

Seppur non abbiano mai specificato la natura dei "forti dolori addominali" che hanno causato l'operazione e il ricovero, le persone vicine alla giornalista ai media spagnoli, si legge su Hola.com, hanno chiarito che il malore "non ha nulla a che fare con la malattia" che le è stata diagnosticata per la prima volta nel 2019, un tumore ripresentatosi anche nel 2021.

Si attendono sue dichiarazioni ufficiali: l'ultimo post pubblicato risale al giorno prima del malore, il 1 gennaio 2026, dedicato al nuovo anno appena iniziato. "Il mio desiderio è sempre lo stesso. Tanta salute e tanto amore, a tutti. Che quest'anno porti sorrisi, divertimento e tanti momenti di quelli belli che la nostra anima ha bisogno di vivere", le sue parole.