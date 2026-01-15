spettacolo
Sara Carbonero dopo il malore a Capodanno e il ricovero è rientrata a Madrid: “Sta rispondendo ai messaggi”

Sara Carbonero è stata dimessa dall’ospedale ed è rientrata a Madrid: lo fanno sapere i media spagnoli. La giornalista dopo il malore a Capodanno e il ricovero durato oltre 10 giorni, continuerà a casa la convalescenza.
A cura di Gaia Martino
Sara Carbonero è stata dimessa dall'ospedale nel quale si trovava dallo scorso 2 gennaio. La giornalista ed ex moglie del calciatore Iker Casillas si trovava a Lanzarote per le vacanze di Capodanno con il suo attuale fidanzato, José Luis Cabrera, e altri amici, quando è stata colpita da un malore: dopo aver avvertito dolori lancinanti all'addome, è stata ricoverata e operata d'urgenza, finendo in terapia intensiva. Sono seguiti giorni di tensione e preoccupazione per le sue condizioni di salute, ma tutti i pericoli sono rientrati. Dopo 11 giorni di ospedale, è stata dimessa ed è potuta tornare a casa, fa sapere Hola.com.

Le prime foto a Madrid con il fidanzato

Sara Carbonero è stata fotografata mentre rientrava a Madrid, dove vive, insieme al fidanzato: a casa proseguirà la convalescenza e si lascerà alle spalle la spiacevole esperienza. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica dopo quanto le è accaduto, ma i media spagnoli segnalano alcuni like che la giornalista ha aggiunto sui social. Gema Lopez, amica e collega della Carbonero, ha dichiarato a Diariocritico.com che "la sua salute sta migliorando lentamente" e che "sta rispondendo anche ai messaggi".

Sara Carbonero all’aeroporto di Madrid
Sara Carbonero all’aeroporto di Madrid

Seppur non abbiano mai specificato la natura dei "forti dolori addominali" che hanno causato l'operazione e il ricovero, le persone vicine alla giornalista ai media spagnoli, si legge su Hola.com, hanno chiarito che il malore "non ha nulla a che fare con la malattia" che le è stata diagnosticata per la prima volta nel 2019, un tumore ripresentatosi anche nel 2021.

Si attendono sue dichiarazioni ufficiali: l'ultimo post pubblicato risale al giorno prima del malore, il 1 gennaio 2026, dedicato al nuovo anno appena iniziato. "Il mio desiderio è sempre lo stesso. Tanta salute e tanto amore, a tutti. Che quest'anno porti sorrisi, divertimento e tanti momenti di quelli belli che la nostra anima ha bisogno di vivere", le sue parole.

