Sara Carbonero ha lasciato la terapia intensiva, Casillas: "Sta bene, tornerà il prima possibile"

Sara Carbonero è uscita dalla terapia intensiva ed è stata trasferita in un reparto normale. Lo annunciano nel corso del programma El tiempo justo. L’ex marito, Iker Casillas, conferma la notizia: “Sta bene, tornerà presto”.
A cura di Ilaria Costabile
La giornalista Sara Carbonero, ricoverata d'urgenza a Lanzarote lo scorso 2 gennaio, a seguito di lancinanti dolori addominali mentre era intenta a festeggiare il nuovo anno, è fuori pericolo ed è uscita dalla terapia intensiva. Per le dimissioni, però, sarà necessario aspettare ancora qualche giorno, ma al momento è stata trasferita in un reparto normale.

Sara Carbonero dimessa dalla terapia intensiva

A riportare la notizia è stato il giornalista Alex Alvarez del programma televisivo El tempo justo, che ha fornito dettagli in merito allo stato di salute di Carbonero. "Abbiamo ottime notizie, si respira un'atmosfera serena nella vita di Sara" ha dichiarato in diretta televisiva, per poi aggiungere: "È probabile che venga dimessa nei prossimi giorni". Una notizia che dopo giorni di tensione e attesa riporta tranquillità nella famiglia della giornalista che era in vacanza sull'isola spagnola per godersi le vacanza natalizie e il tempo trascorso con i suoi cari. Ed è a loro che un collega di Telecinco, Joaquin Prat, rivolge un pensiero: "Siamo così felici per lei, per la sua famiglia, i suoi amici e tutti i parenti che le vogliono bene" seguito dalla giornalista Sandra Alado che sottolinea come tutti i familiari attendessero con angoscia la notizia che fosse, finalmente, fuori pericolo.

Il commento di Iker Casillas

A commentare le condizioni di salute di Sara Carbonero è intervenuto anche il suo ex marito, il portiere spagnolo Iker Casillas che, infatti, intercettato dai media iberici aveva risposto prontamente alle domande sulla sua ex moglie dicendo: "Sta bene. Per fortuna non c'è motivo di preoccuparsi. Tornerà il prima possibile. Tenete presente che è stato un periodo dell'anno molto intenso, quindi è più complicato. Tornerà presto". 

