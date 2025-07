Sara Bluma rivela le foto delle violenze domestiche, il fidanzato Can Yaman: “Ti sosterrò. Non ha tradito l’ex con me”

Sara Bluma, la fidanzata di Can Yaman, pubblica un carosello di foto su Instagram che richiamano un passato doloroso. La modella è stata vittima di violenze domestiche e non ha più voglia di rimanere in silenzio: “Mai stata sposata, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo con lui”. L’attore turco ha commentato: “Ti amo e farò di tutto per sostenerti”, poi si è scagliato ferocemente contro chi li aveva accusati di tradimento ai danni dell’ex compagno di lei.

Sara Bluma, la fidanzata di Can Yaman, pubblica un carosello di foto su Instagram che richiamano un passato doloroso. La modella è stata vittima di violenze domestiche e non ha più voglia di rimanere in silenzio: "Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino. Ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo con lui". A corredo, la precisazione su come non ci sia mai stato un tradimento con Yaman, con il quale la relazione sarebbe nata successivamente. L'attore turco ha commentato: "Ti amo e farò di tutto per sostenerti", poi si è scagliato ferocemente contro chi li aveva accusati di tradimento ai danni dell'ex compagno di lei.

Sara Bluma: "Il mio ex mi ostacola nel vedere nostro figlio"

Sara Bluma ha pubblicato su Instagram una serie di foto volte a dimostrare il passato di "violenze fisiche e psicologiche" che le sarebbe appartenuto con estrema sofferenza. "Sono stata in silenzio per troppo tempo ora tocca a me dire la mia versione dei fatti e prendere un momento per chiarire la mia situazione. Non sono mai stata legalmente sposata. Ho avuto una relazione da cui è nato il mio bellissimo bambino, ma il nostro rapporto era già concluso prima di incontrare il mio attuale compagno", ha scritto.

E ancora: "Mi sono sempre impegnata per provare a mantenere un buon rapporto con il padre per il bene del piccolo, che amo più di tutto in questo mondo. Purtroppo, durante la mia precedente relazione, ho subito delle violenze fisiche e psicologiche e rischiavo di affrontarne di peggiori rimanendo in quella situazione. Ora ho intrapreso una nuovo vita , amo mio figlio e desidero solo il meglio per lui. Attualmente, il padre ostacola i miei tentativi di vedere nostro figlio, ma ho deciso di affrontare la situazione e ho affidato tutto ai miei avvocati".

Un messaggio finale per le vittime di violenze di genere: "Voglio sottolineare che amore genera amore. È giunto il momento di dire basta alla violenza contro le donne e a ogni forma di abuso".

Can Yaman: "Ti sosterrò io", poi la risposta feroce alle accuse di tradimento

Can Yaman ha poi condiviso queste foto nelle sue stories, scrivendo "Ti amo e farò di tutto per sostenerti", a riprova di un rapporto reso pubblico da pochissimo tempo. A tal proposito, ha pubblicato anche un'altra storia, nella quale ha risposto inferocito a chi li aveva accusati di tradimento ai danni dell'ex di lei. In particolare, risponde a Rosica, il noto influencer di gossip, che aveva scritto: "Sara Bluma mette le prove delle violenze subite da suo marito, e Can Yaman commenta con “ti amo e farò di tutto per sostenerti” la storia è sempre più vera. Sara tradiva Stefano con Can, ed il tutto andava avanti da più di un anno, lei ha ufficialmente abbandonato anche il figlio. Cosa ne pensate?".

Yaman ha perso il controllo e nelle stories IG ha replicato risentito: "Questi beceri sono dei cog*ioni giganteschi senza vergogna, io ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L'ex compagno non è mai stato amico mio. Spara solo minc*iate, sono stato troppo elegante per troppo tempo senza rispondere a questi pezzi di mer*a in generale. Dovete sciacquarvi la bocca prima di parlare di me".