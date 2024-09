video suggerito

Samantha De Grenet operata scherza con Eleonire Casalegno, ma sui social è polemica per il video Samantha De Grenet è finita in ospedale per un intervento al menisco. A supportarla c'era l'amica Elenoire Casalegno con cui ha condiviso un video in cui facevano ironia sulle sue condizioni di salute. Successivamente De Grenet ha pubblicato un lungo post in cui si difendeva dalle critiche per quel filmato: "Affronto ciò che mi si presenta con forza, energia positiva, e là dove è possibile con una bella e sana ironia!"

Samantha De Grenet è stata operata al menisco. L'ex modella ha condiviso sui social un video dall'ospedale in cui inscenava insieme ad Elenoire Casalegno un colloquio in cui parlava delle sue condizioni di salute. Il giorno dopo sul suo profilo Instagram è apparso un post in cui si difendeva da chi l'aveva criticata per il filmato: "Nell'ultimo reel non c'è finzione e dunque non si prende in giro nessuno, solo un idiota insensibile lo farebbe".

Il video di Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet

Nel video condiviso sui social si vede Eleonorie Casalegno, nei panni di un fantomatico medico, chiedere conto a Samantha De Grenet delle sue condizioni di salute: "Menisco sinistro? Caviglia? Spalla? Polso?" L'ex modella, distesa sul lettino, fa chiarezza:

Il menisco sinistro è stato operato già due volte, ora è il destro. La caviglia sta bene, è un po' gonfia perché ho zoppicato. La spalla è a posto, ho avuto un grosso problema ma ora tutto risolto. Il posto sta bene, ora ho un problema ai tendini della mano. Nonostante tutto sto bene.

De Grenet chiede che cosa ci faccia l'amica in ospedale e come mai non sia in vacanza. "So' chirurga amore, tu stai fracica" risponde Casalegno prima di allontanarsi ballando.

Samantha De Grenet risponde alle critiche: "Nell'ultimo reel non si prende in giro nessuno"

Accanto al video insieme ad Elenoire Casalegno sul profilo di Samantha De Grenet compare una sua fotografia accompagnata da un lungo messaggio in cui comunica ai suo follower le dimissioni dall'ospedale. Nel post fa anche chiarezza sul perché abbia condiviso quel filmato:

Per amore della verità volevo chiarire un paio di cosette con quei pochi, pochissimi fortunatamente, che scrivono solo per il gusto di criticare o fare polemiche su qualsiasi cosa uno faccia … Ognuno di noi ha un proprio carattere e ognuno di noi affronta piccole e/o grandi difficoltà in modi diversi. Ho imparato sulla mia pelle, più volte, che lamentarsi, piangersi addosso, disperarsi non serve ad affrontare i problemi, anzi non possono far altro che peggiorare le situazioni creando tristezza, apatia, dolore, lacrime e depressione. Ho scelto quindi, o comunque di provarci sempre, a non abbattermi, ad affrontare ciò che mi si presenta con forza, energia positiva, e là dove è possibile con una bella e sana ironia! Nell'ultimo reel non c'è finzione e dunque non si prende in giro nessuno, solo un idiota insensibile lo farebbe, ed io ed Elenoire ovviamente non lo siamo, ma rappresenta solo il mio modo di ingannare l'ansia dell'attesa per un intervento chirurgico che, nonostante fosse "solo un menisco", non è stata una passeggiata di salute ed è stato anche un po’ più complicato del previsto.

In conclusione ringrazia l'equipe medica e chi le ha mostrato supporto. Mette in chiaro, poi, di avere intenzione di continuare a fare video "che ai più fanno ridere" per "cercare di strappare un tiepido sorriso anche ai più scettici".