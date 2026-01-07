Sadie Sink, Max in Stranger Things: “Ho dato il mio primo bacio sul set della serie, è stato imbarazzante”

Mentre i fan di Stranger Things continuano a sperare in un finale diverso della serie, in attesa di un presunto episodio segreto il 7 gennaio (per il momento ancora niente), Sadie Sink ha ripercorso la sua esperienza nel ruolo di Max Mayfelid, che ha ottenuto a partire dalla seconda stagione. Intervistata da W Magazine, l'attrice ha parlato anche del suo primo bacio, dato all'interprete di Lucas proprio sul set del progetto dei Fratelli Duffer. "È stato molto imbarazzante, perché di sicuro non vuoi darlo davanti a tua mamma", ha scherzato a riguardo.

Sadie Sink racconta il suo primo bacio

Sadie Sink è entrata a far parte del cast di Stranger Things nella seconda stagione, quando aveva 14 anni. La sua prima impressione sul personaggio di Max, che avrebbe dovuto interpretare, è stata piuttosto insolita: "È un maschiaccio, fa skateboard, è più saggia rispetto alla sua età". L'attrice ha anche ammesso di aver mentito su alcuni aspetti, come il fatto di saper usare i pattini a rotelle. Nella serie infatti vediamo spesso Max spostarsi così o con il suo inseparabile skateoboard. Sul set di Stranger Things Sink è cresciuta e ha vissuto diverse "prime volte", come il primo bacio di tutta la sua vita. È stato con Caleb McLaughlin, interprete di Lucas, con cui forma una coppia nella serie. A tal proposito, ha ricordato: "Il mio primo bacio è stato sul set di Stranger Things ed è stato così imbarazzante, perché di sicuro non vuoi darlo davanti a tua mamma, ripetutamente, mentre lei segue tutto sul monitor e anche la mamma di lui vi sta guardando".

L'evoluzione del personaggio di Max in Stranger Things

Max Mayfield è entrata a far parte del cast di Stranger Things nella seconda stagione: la "ragazza nuova", brava con lo skateboard e inseparabile dalle sue cuffie, che nasconde una situazione familiare difficile con un patrigno violento e un rapporto complicato con il fratello Billy. Nel corso delle stagioni diventa sempre più legata al resto del gruppo e stringe una forte amicizia con Undici, oltre che un legame sentimentale con Lucas. Saranno loro i suoi punto di riferimenti quando il fratello Billy verrà ucciso da Vecna. In Stranger Things 4 diventa lei stessa "vittima" di Vecna, che la intrappola nella sua mente lasciandola apparentemente in coma ma in realtà, come si scopre negli ultimi episodi, viva e in attesa di scappare.