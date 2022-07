Russell Crowe recita il Gladiatore in italiano, Luca Ward: “Ogni tanto una piccola gioia” La visita a Roma di Russell Crowe è diventato un fenomeno social. L’attore lo ha capito e ci ha giocato, recitando anche parti del Gladiatore in italiano. Immediata la risposta di Luca Ward, che nello storico film gli prestava la voce.

A cura di Andrea Parrella

Oltre alla crisi di governo e alla caduta dell'esecutivo guidato da Mario Draghi, a tenere banco in questi giorni è stata la visita a Roma di Russell Crowe. L'attore australiano ha visitato la città eterna rievocando i fasti della sua carriera cinematografica, in particolare visitando il Colosseo e rimembrando le sue gesta da attore ne Il Gladiatore, film di Ridley Scotto del 2000 che lo ha certamente consegnato a gloria eterna come attore.

Nel racconto della sua avventura da turista a Roma, Russell Crowe non si è risparmiato nel condividere momenti fotografici del suo giro per le strade della capitale, immortalandosi insieme alla sua famiglia nei luoghi simbolo della città eterna, con diversi riferimenti proprio al film che lo ha reso una vera e propria icona nel ruolo di Massimo Decimo Meridio.

Luca Ward ringrazia

In uno di questi l'attore ha anche abbandonato l'inglese per un attimo, citando una delle frasi più note del Gladiatore proprio nella versione italiana, in cui a prestargli la voce è l'attore e doppiatore Luca Ward, che ha contribuito a consegnare alla storia il personaggio di Crowe, come tanti altri. Ward, che fa dei social un utilizzo assai ironico, non ha perso occasione di sottolineare la citazione di Russell Crowe, in qualche modo ringraziandolo: "Russell l'ha pubblicato in italiano! Una piccola gioia dai… ogni tanto…".

Crowe non è il primo attore internazionale che rende omaggio al proprio doppiatore italiano, da Woody Allen con Oreste Lionello a Robert De Niro con Ferruccio Amendola (sono solo due tra i tanti) è lunga la lista di interpreti internazionali che hanno esaltato la scuola del doppiaggio italiana, tra le più note al mondo.

Il viaggio a Roma di Russell Crowe

La gita romana di Russell Crowe è stata un divertente gioco sui social network negli ultimi giorni, tra meme e video ironici. Tutto era iniziato con la foto dell'attore davanti al Colosseo insieme alla famiglia: "Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio", aveva scritto ironicamente. Poi nelle ore successive lo si era visto anche a bordo dei monopattini per le strade della città. Quindi era arrivato il turno di meme e fotomontaggi, con il volto di Crowe e lo sfondo del parlamento italiano, incrociando proprio la visita romana dell'attore con la crisi politica italiana. "