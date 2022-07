Russell Crowe al Colosseo con “i ragazzi”: chi sono i protagonisti della foto “Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”: Russell Crowe si fotografa di fronte al Colosseo in compagnia di una donna e di un gruppo composta da sei ragazzi. Ecco chi sono i protagonisti dello scatto.

A cura di Stefania Rocco

Russell Crowe è a Roma. L’attore è tornato sul luogo che, 20 anni fa, fu il set del film che lo rese famoso, Il Gladiatore. A distanza di anni, il divo è tornato nella Città Eterna ma non lo ha fatto da solo. Insieme a lui a scoprire le meraviglie di Roma c’è una donna e un gruppo composto da sei ragazzi. “Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”, aveva scritto Crowe nella didascalia della foto scattata davanti a Colosseo e poi condivisa su Twitter. Ma chi sono i protagonisti dello scatto in questione?

Con Russell Crowe c’è la compagna Britney Theriot

A volare a Roma insieme a Russell Crowe – arrivato in Italia per prepararsi alle riprese del film The Pope's Exorcist del quale sarà protagonista nei panni di padre Amorth – è stata la compagna Britney Theriot. Si tratta della donna bionda che nella foto condivisa su Twitter appare alla sinistra dell’attore. La relazione tra i due è stata ufficializzata poco più di due anni fa, ma il primo incontro risalirebbe al 2013. Americana, è nata e cresciuta a New Orleans. Lavora per una società immobiliare dal 2017 ed è la prima donna a comparire al fianco dell’attore nelle vesti di compagna ufficiale dal 2012, anno in cui Crowe si è separato da Danielle Spencer, attrice e cantante australiana madre dei suoi due figli.

A Roma anche Charles e Tennyson, figli di Russell Crowe

Charles e Tennyson, i figli di Russell Crowe

Di fronte al Colosseo insieme all’attore compaiono altri sei ragazzi. Sconosciuta l’identità di quattro tra loro: le tre ragazze e il ragazzo con i capelli castani corti che compare sullo sfondo. Gli altri due, invece, sono i figli di Russell Crowe. Il primo da destra in seconda fila è Charles, primogenito 18enne dell’attore nato dal legame con Danielle Spencer. Tennyson, 16 anni, è invece il ragazzo con i capelli lunghi e due paia di occhiali sullo sfondo. Entrambi i ragazzi hanno posato insieme al padre in una seconda foto condivisa da Crowe su Twitter.