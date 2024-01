Russell Crowe ha sangue italiano, il divo di Hollywood pubblica i risultati del Dna Russel Crowe ha anche dna italiano. La star de Il Gladiatore ha pubblicato su X i risultati delle ricerche sulle origini della sua famiglia: nell’albero genealogico compare un trisavolo di sua madre nato ad Ascoli Piceno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Russel Crowe ha sangue italiano. L'attore, star de Il Gladiatore, nato in Nuova Zelanda, ha pubblicato su X i risultati delle ricerche sulle origini della sua famiglia: nell'albero genealogico compare anche dna italiano. Ecco come lo ha scoperto.

Russel Crowe ha dna italiano: i risultati delle ricerche

Il legame tra Russel Crowe e l'Italia è da sempre molto stretto: oltre che per girare il film Il Gladiatore, che lo ha reso celebre in tutto il mondo, l'attore ha più volte visitato il nostro Paese per vacanze o per ritirare importanti riconoscimenti. Ora però si aggiunge un tassello importante, visto che il legame con la Penisola diventa anche di sangue. Stando ai risultati delle ricerche compiuti sulle origini della sua famiglia, pubblicati poi su X, Crowe ha scoperto di avere origini marchigiane grazie al trisavolo di sua madre, nato nel 1829 ad Ascoli Piceno:

È da molto tempo che cerco di rintracciare i miei antenati italiani. Racconti familiari folcloristici ed errori di ortografia mi avevano portato a imboccare binari sbagliati. Si scopre che il mio trisavolo da parte di madre, che viaggiò in Nuova Zelanda nel 1864, si chiamava Luigi Ghezzi. Nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, Marche, figlio di Augustine e Annunziata, nata a Parma. Luigi aveva lavorato in Argentina, aveva preso una nave per l'India, aveva fatto naufragio ed era finito a Città del Capo. Mentre si trovò lì incontrò e sposò Mary Ann Curtain e emigrarono in Nuova Zelanda.

L'insolita scoperta di Russel Crowe

Il dna italiano non è l'unica scoperta fatta da Russel Crowe, come lui stesso ha raccontato su X:

Quindi ora abbiamo informazioni su origini norvegesi, italiane, diversi collegamenti scozzesi e Maori. Ma viene fuori una cosa strana: un test del Dna di parenti stretti evidenzia una prevalenza irlandese, ma non sappiamo su come/chi

Ma non è ancora finita: pare che nella famiglia di sua madre, a 3 generazioni di distanza, "ci sono state donne sposate con uomini chiamati Crowe". Una scoperta che non sarebbe così strana, visto che alcune persone si sono presentate all'attore per dirgli di avere un legame di parentela. "Sono stato un po’ scettico pensando di conoscere ogni membro della famiglia Crowe, ma sono anche imparentato con un'altra linea di Crowe che sembra aver vissuto in Australia all'inizio", ha confessato infine l'interprete de Il Gladiatore.