Rocco Siffredi lancia Supersex: "Sono stato un uomo oggetto per la donna, lo dico a testa alta" Supersex è stata proiettata in anteprima mondiale alla Berlinale, su Netflix arriverà il 6 marzo. La serie – ispirata alla vita di Rocco Siffredi – racconterà la vita del pornoattore, provando a mettere in luce anche aspetti meno noti della sua carriera.

Il Festival internazionale del cinema di Berlino è stato il palcoscenico per la proiezione, in anteprima mondiale, di Supersex. La serie, sette puntate ispirate alla vita di Rocco Siffredi – diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Adriano Giannini – debutterà il 6 marzo 2024 sulla piattaforma streaming di Netflix. Protagonista sarà Alessandro Borghi, nei panni di Rocco Siffredi. Sembra che il porno divo, rispondendo ad alcune domande in conferenza stampa alla Berlinale, si sia commosso: "Sono stato orgogliosamente un uomo oggetto per la donna e non lo dico con vanità, ma a testa alta".

La trama di Supersex

Supersex è liberamente tratta dalla vita di Rocco Siffredi, all'anagrafe Rocco Antonio Tano, e ripercorre le tappe che da Ortona, in Abbruzzo, lo hanno portato a debuttare nel mondo del porno. La serie punta a raccontare la famiglia, le origini e il rapporto con l'amore di Rocco Siffredi, calcando anche su aspetti meno conosciuti che – in un modo o nell'altro – hanno influito nella sua scelta di intraprendere una carriera nella pornografia. A indossare i panni del pornodivo sarà Alessandro Borghi, che ha raccontato come, per calarsi meglio nella parte, abbia trascorso del tempo con Rocco Siffredi.

Alessandro Borghi e Jasmine Trinca protagonisti di Supersex

Alessandro Borghi ha accettato di registrare scene di nudo integrale, senza l'utilizzo di protesi, controfigure o attrici. Una decisione che aveva commentato sottolineando "di aver messo in conto il confronto". Nel cast ci sarà anche l'attrice Jasmine Trinca, nei panni di Lucia, personaggio che incarna tutte le donne con cui Rocco ha avuto una relazione. Adriano Giannini sarà Tommaso, il fratellastro di Rocco, Saul Nanni, invece, interpreterà Rocco ragazzo. A ideare e sceneggiare la serie è stata Francesca Manieri, già autrice di Smetto quando voglio.